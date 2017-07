Niemcy - Hiszpania 1-0. Vallejo: Polacy znakomicie nas wspierali

Dwa lata temu Real Madryt zapłacił Realowi Saragossa za niego pięć milionów euro, ale do "Królewskich" się nie przebił. Teraz stoper Hiszpanii do lat 21 Jesus Vallejo wraca na Santiago Bernabeu z wypożyczenia do Eintrachtu Frankfurt. Opowiadał nam o swych odczuciach po porażce z Niemcami w finale młodzieżowych mistrzostw Europy w Krakowie.

Zdjęcie Jose Vallejo (z lewej) i Mitchell Weiser w wielkim finale Euro 2017 U-21. /AFP

- To nie był nasz mecz. Jesteśmy smutni, bo ciężko pracowaliśmy przez cały turniej. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i iść dalej - powiedział Jesus Vallejo po porażce z Niemcami.



- Niemcy byli bardzo silni, agresywni. Wiedzieliśmy, że to drużyna, która gra bardzo dobrze i świetnie się broni. Pierwsza połowa nie była najlepsza w naszym wykonaniu. W drugiej się poprawiliśmy i nie pozwoliliśmy im strzelić drugiego gola, ale też sami nie wyrównaliśmy - rozkładał ręce.



- Bardzo nam się podobało w Polsce. Szkoda tylko tego finału. Jesteśmy jednak wdzięczni wszystkim Polakom, którzy znakomicie nas wspierali - powiedział na koniec.

Z Krakowa Adrianna Kmak