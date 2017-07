Niemcy - Hiszpania 1-0. Deuleofeu: Cieszę się na Barcę

Lewy atakujący Hiszpanii Gerard Deulofeu miał się czym pocieszyć po porażce z Niemcami w finale młodzieżowych mistrzostw Europy w Krakowie. Barcelona zdecydowała się na odzyskanie go z Evertonu i to za kwotę 12 mln euro!

Gerard Deulofeu był kapitanem Hiszpanii U-21. Dwa lata temu Barcelona sprzedała go za sześć milionów euro do Evertonu, skąd pod koniec stycznia 2017 r. trafił na wypożyczenie do Milanu, za kwotę 700 tys. euro. Barca miała ważną do 30 czerwca klauzulę wykupienia Gerarda i zdecydowała się na nią.



W ten sposób 23-letni piłkarz stał się drugim transferem letnim "Dumy Katalonii", po sprowadzonym ostatnio Marlonie Santosie.



Transfer powrotny do Barcy był głównym tematem rozmów Gerarda z dziennikarzami w Krakowie, choć rzecznik hiszpańskiej kadry odganiał pytania o to, niczym komary.



- Cieszę się, że wracam do domu i mam nadzieję, że dostanę szansę gry w pierwszej drużynie. To wszystko dopiero się wydarzyło, jeszcze jest wiele rzeczy do omówienia. Oczywiście, że będę chciał zostać w klubie i bardzo się cieszę, że Barcelona mi zaufała - podkreślał Deulofeu.

- Nie ulega wątpliwości, że teraz jestem innym zawodnikiem niż dwa lata temu, gdy wyjeżdżałem do Anglii - uważa.

Kapitan Hiszpanii U-21 odniósł się też do finału ME.



- Wielka szkoda, bo zagraliśmy wielki turniej. Jestem dumny z kolegów za walkę. Wygrał lepszy. Niemcy byli od nas lepsi w tym meczu. Były na Euro bardzo dobre: drużyny Niemcy, Portugalia, Włochy. Robiliśmy, co mogliśmy, poprawiliśmy grę w drugiej połowie finału , ale to było za mało - wyjaśnił.

