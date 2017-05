Milik, Zieliński i Linetty powołani na Euro U21 w Polsce

Marcin Dorna, selekcjoner kadry Polski do lat 21, ogłosił powołania dla piłkarzy grających w zagranicznych ligach na Euro U21, które w czerwcu odbędzie się w Polsce. Wśród powołanych są gracze pierwszej reprezentacji: Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński oraz Karol Linetty.

Zdjęcie Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński /Andrzej Iwańczuk /East News

Milik, Zieliński oraz Linetty od dawna deklarowali chęć gry dla reprezentacji do lat 21 podczas czerwcowych mistrzostw Europy. Ich decyzja miała zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Do tych drugich należeli m.in. włodarze klubu SSC Napoli, gdzie występuje pierwsza dwójka zawodników, a także kapitan polskiej kadry Robert Lewandowski.

- Dziwię się, że piłkarz, który znajduje się w reprezentacji A, jest brany pod uwagę w kontekście tych mistrzostw. Nic nam nie da, jeśli ci zawodnicy zablokują miejsce innym, pokażą się z dobrej, lub co gorsza słabszej strony. Moim zdaniem nie powinni być brani pod uwagę w kontekście Euro U-21 - mówił w marcu Lewandowski.

Marcin Dorna zdecydował się jednak, by powołać zawodników pierwszej reprezentacji na Euro U21. Piłkarze do kadry dołączą 11 czerwca, a więc dzień po meczu dorosłej kadry z Rumunią, rozgrywanego w ramach eliminacji do mundialu.

Łącznie trener Dorna powołał dziewięciu zawodników z lig zagranicznych. Poza wcześniej wymienionymi są to: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina), Krystian Bielik (Birmingham City), Igor Łasicki (Capri FC), Paweł Dawidowicz (VFL Bochum) Bartosz Kapustka (Leicester City) oraz Mariusz Stępiński (FC Nantes).

Euro U21 odbędzie się w dniach 15-30 czerwca. Polacy zmierzą się w grupie A ze Szwecją, Anglią oraz Słowacją.

WG