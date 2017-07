Maximilian Arnold dla Interii: Mieliśmy plan na Hiszpanię!

- Bankiet w hotelu, a później cała noc w pięknym Krakowie - taki plan na minioną noc miał kapitan reprezentacji Niemiec do lat 21 Maximilian Arnold i jego koledzy, świeżo po wygraniu tytułu młodzieżowego mistrza Euopy.

- Plan na mecz mieliśmy prosty: zagrać wysokim pressingiem i pokazać w ten sposób Hiszpanom, że jesteśmy gotowi na zdobycie tytułu. To był nasz dzień - opowiada Arnold.



- Zdobycie mistrzostwa Europy to coś niesamowitego, podniesienie Pucharu Europy pod niebo było wspaniałym przeżyciem dodał.



- Hiszpania nie zagrała najlepszego meczu, a nam wyszło perfekcyjne spotkanie. Świetnie się stało, że wygraliśmy. Czego zabrakło Hiszpanom? My strzeliliśmy gola, a oni tego nie byli w stanie zrobić - przyznał.



Jak kapitan młodzieżowych mistrzów Europy odbiera turniej zorganizowany w Polsce?

- Wygraliśmy turniej, a na dodatek wszystko było wspaniale zorganizowane. Polacy są narodem przyjaznym. spodobało nam się tu. Atmosfera na meczach była również wspaniała, doping nas napędzał do dobrej gry - chwali Maximilian.

- To moja druga wizyta w Polsce, jesienią 2016 roku grałem mecz przeciw Polakom w Tychach. Zatem ta druga wizyta była doskonała dla nas - uśmiecha się Arnold.



