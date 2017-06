Krystian Bielik: Zabrakło nam jaj, złe treningi

- Po stracie drugiej bramki każdy chciał grać, ale dlaczego budzimy się dopiero wtedy? Zabrakło nam jaj – wypalił po porażce ze Słowacją 1-2 w pierwszym dniu młodzieżowych ME rezerwowy obrońca Orłów Krystian Bielik.

Zdjęcie Krystian Bielik podczas rozmowy z dziennikarzami po meczu ze Słowacją. /INTERIA.PL

- Do poniedziałkowego meczu ze Szwecją musimy podejść z decydowanie, z takim jajem, bo w starciu ze Słowacją zabrakło nam jaj. Teraz musimy pokazać, że je mamy i zgarnąć trzy punkty. Wówczas wróci w nas wiara w awans - twierdzi Krystian Bielik.

Wypowiedzi Bielika wywołały sporo kontrowersji m.in. dlatego, że między wierszami uderzył w trenera Marcina Dornę.



- Najgorsze jest moim zdaniem to, że my gramy tak jak trenujemy. A przed mistrzostwami treningi nie były na najlepszym poziomie. Mamy łatwe rozegranie bez przeciwnika i to tempo nie jest na najlepszym poziomie i to samo jest później w meczu - krytykuje Bielik.



Krystian nie krył rozgoryczenia, że nie dostał szansy gry, choćby po przerwie, mimo że był na to gotowy.

