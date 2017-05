Kadra Hiszpanii na Euro U21 w Polsce

Znamy już kadrę Hiszpanii na mistrzostwa Europy do lat 21, które odbędą się w Polsce. Jeden z największych faworytów do zwycięstwa znalazł w swoim składzie miejsce dla największych gwiazd, również tych powoływanych do dorosłej reprezentacji. Na polskich boiskach zobaczymy m.in. Marco Asensio z Realu Madryt, czy Denisa Suareza z FC Barcelony.

Zdjęcie Marco Asensio zagra na polskich boiskach podczas Euro U17 /CURTO DE LA TORRE /AFP

W Polsce od pewnego czasu trwają dyskusje, czy na mistrzostwach Europy do lat 21 powinni zagrać również piłkarze pierwszej reprezentacji. Sprawa jest niebagatelna, bo od decyzji trenerów i zawodników zależeć będzie, czy polską kadrę U21 wspomogą tacy gracze jak Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, czy Karol Linetty.

Reklama

Główny faworyt do zwycięstwa w turnieju, Hiszpania, również stanął przed tym problemem. Tamtejszy związek postanowił, że na rozgrywane w Polsce mistrzostwa pojedzie maksymalnie silna reprezentacja.



Selekcjoner kadry do lat 21 będzie miał do dyspozycji m.in. Marco Asensio (piłkarz Realu Madryt), Saula Nigueza (Atletico Madryt), Denisa Suareza (FC Barcelona), Hectora Bellerina (Arsenal Londyn), czy Gerarda Deulofeu (AC Milan).

Co więcej Asensio oraz Delofeu zostali także włączeni do dorosłej reprezentacji, która cztery dni przed rozpoczęciem mistrzostw do lat 21 zmierzy się z Macedonią w ramach spotkania eliminacji do mundialu.

Na Euro U21 w Polsce Hiszpanie trafili do grupy B, wraz z Macedonią, Serbią oraz Portugalią.

Oto pełna kadra Hiszpanii na Euro U21:



WG