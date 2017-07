Hiszpania U-21. Co dalej z wicemistrzami Europy?

Kilku z nich to gwiazdy światowego formatu, ale kilku dopiero aspiruje do tego miana. Co dalej z piłkarzami, którzy w Polsce wywalczyli srebrne medale mistrzostw Europy do lat 21?

Zdjęcie Marcos Llorente (z lewej) jest jednym z hiszpańskich piłkarzy, o których latem powinno być głośno /AFP

O ile przyszłość Marco Asensio, Saula Nigueza czy Gerarda Deulofeu nie jest tajemnicą, o tyle inni gracze hiszpańskiej młodzieżówki mogą być bardzo łakomymi kąskami na transferowej giełdzie, która ruszyła wraz z otwarciem letniego okienka transferowego.

Z "once de gala" czyli żelaznej jedenastki drużyny Alberta Celadesa, przynajmniej sześciu piłkarzy może się gorączkowo zastanawiać na swoją przyszłością.

Kepa Arrizabalaga - w poprzednim sezonie został pierwszym bramkarzem Athleticu Bilbao, powodując odejście legendarnego Gorki Iraizoza. Prawdopodobnie zostanie w Kraju Basków, chociaż w hiszpańskich mediach nie brakuje spekulacji o zainteresowaniu Realu Madryt. W stolicy byłby jednak rezerwowym, a dla gracza w tym wieku regularna gra jest najważniejsza.



Jonny Castro - zaliczył fantastyczny sezon w Celcie Vigo. Pokazał się w europejskich pucharach, a w młodzieżowej kadrze wygryzł ze składu Jose Luisa Gayę. Angielskie kluby już ostrzą sobie zęby na jego pozyskanie.



Jesus Vallejo - ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Eintrachcie Frankfurt, ale teraz wróci do Realu Madryt. Perspektyw na grę w pierwszym składzie, nawet po odejściu Pepe, nie ma. Jeśli nie zdarzy się nic nieoczekiwanego, prawdopodobnie znów trafi na wypożyczenie.

Jorge Mere - ze Sportingiem Gijon spadł z La Liga, ale wiadomo, że na zapleczu hiszpańskiej Primera Division nie zagra. "Mundo Deportivo" donosi, że Mere ma wiele ofert i prawdopodobnie trafi do Niemiec. O jego sprowadzenie zabiegają Borussia Dortmund, Werder Brema, Sampdoria Genua, AC Fiorentina, Betis Sewilla oraz Malaga.



Hector Bellerin - Barcelona zrobi wszystko, aby latem ponownie sprowadzić go na Camp Nou, ale niewykluczone, że i to się nie uda. Arsene Wenger zna wartość swojego podopiecznego i będzie chciał namówić go na pozostanie w Londynie. Decyzje będzie należała do samego piłkarza.



Marcos Llorente - 22-latek to kolejny piłkarz Realu, który tuła się na wypożyczeniach. Wrócił do Madrytu z Deportivo Alaves, ale jego pozostanie w stolicy jest mało prawdopodobne. W naszpikowanej zagranicznymi gwiazdami kadrze "Królewskich" może nie być dla niego miejsca. Wypożyczeniem zainteresowane są Newcastle United i Betis, a transferu definitywnego chciałoby Paris Saint-Germain.



Dani Ceballos - MVP turnieju w Polsce, bardzo kreatywny zawodnik, który ostatni sezon spędził w Betisie Sewilla. Pozostanie 20-latka w Andaluzji nie jest jednak pewne. O sprowadzenie piłkarza do siebie walkę stoczą giganci - Real Madryt i Barcelona.



Sandro Ramirez - ostatni sezon spędził w Maladze i chociaż trener i działacze namawiają go do pozostania, to może zamienić Hiszpanię na Anglię. Jednym z zainteresowanych piłkarzem jest Everton, który szuka alternatywy na wypadek odejścia Romelu Lukaku. Inne oferty dla Kanaryjczyka mogą pojawić się z Włoch.



Z zawodników, którzy nie grali pierwszych skrzypiec podczas turnieju w Polsce, latem klub zmienić może Denis Suarez. Pomocnik występuje w Barcelonie, ale nie jest zadowolony ze swojej roli. Jeśli Ernesto Valverde nie zapewni go o miejscu w pdostawowym składzie Katalończyków, prawdopodobnie zdecyduje się na wypożyczenie, a nawet transfer definitywny. Najbliższym kierunkiem dla 23-latka są Włochy. Hiszpańska prasa donosi o zainteresowaniu Interu Mediolan oraz Romy.



