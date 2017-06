Hector Bellerin wspomoże ofiary pożaru Grenfell Tower

Za każdą minutę spędzoną na placu gry podczas mistrzostw Europy U21 Hector Bellerin przekaże 50 funtów na rzecz osób poszkodowanych w pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie. Taką obietnicę hiszpański obrońca Arsenalu Londyn złożył na swoim Twitterze.

Zdjęcie Hector Bellerin /ODD ANDERSEN /AFP

Do pożaru budynku doszło we wtorek w nocy. Ostateczna liczba ofiar nie została jeszcze ustalona, ale szacuje się ją na co najmniej 30. Ponad 70 osób zostało rannych.

Grający w londyńskim Arsenalu Bellerin postanowił wspomóc ofiary pożaru. Za każdą minutę gry podczas młodzieżowego Euro wpłaci 50 funtów na rzecz poszkodowanych.



Hiszpanie są jednym z głównych faworytów do zwycięstwa w turnieju. Na papierze dysponują niezwykle mocnym składem, by - prócz Bellerina - wymienić tylko Denisa Suareza z FC Barcelona, Marco Asensio z Realu Madryt, czy Saula Nigueza z Atletico Madryt.

Pierwszy mecz Hiszpanów rozpocznie się w sobotę o 20.45. Ich przeciwnikiem będzie Macedonia. W grupie B znalazły się też drużyny Serbii i Portugalii.

