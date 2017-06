Euro U21. W Gdyni drony nie mają szans

W Gdyni, gdzie zostaną rozegrane trzy mecze grupy B piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21, nad Stadionem Miejskim nie przeleci żaden dron. Jest to jedyny sportowy obiekt w Polsce wyposażony w system SafeSky, który wykrywa i neutralizuje te urządzenia.

System antydronowy SafeSky ma zasięg 1000 metrów i działa w każdych warunkach pogodowych.

Reklama

"Oparty jest on o cztery elementy. Podstawowym jest radar, a w jego skład wchodzą także kamery wizyjne, sensor akustyczny oraz sensor wykrywający sygnał transmisji między dronem i jego operatorem, który jednocześnie identyfikuje model urządzenia. Jest to jedyny tego typu system na świecie, a o jego wyjątkowej skuteczności decyduje właśnie korelacja wszystkich części składowych" - wyjaśnił prezes firmy Advanced Protection Systems z Gdyni, która opracowała tę technologię, Radosław Piesiewicz.

Główne urządzenie w postaci masztu zamontowane jest na dachu hali gier Gdyńskiego Centrum Sportu, czyli około 200 metrów od stadionu.

"Nie wymaga ono obsługi człowieka, natomiast sterować systemem można, za pomocą specjalnej aplikacji, z każdego miejsca na świecie. Kiedy dron naruszy zdefiniowaną przestrzeń zabronioną, wszczęty zostaje alarm, a następnie dochodzi do neutralizacji tego urządzenia, które odbywa się na dwa sposoby. Jeden to zagłuszanie, a drugi +hakowanie+. Efekt końcowy jest taki, że dron zostaje bezpiecznie sprowadzony na ziemię, albo po przejęciu nad nim kontroli wraca do operatora" - dodał.

Stadion Miejski w Gdyni jest jedynym sportowym obiektem w Polsce, który wyposażony został w system SafeSky.

"Jest on natomiast wykorzystywany w wielu innych sytuacjach. Warto podkreślić, że +Wielosensorowy system do wykrywania i neutralizacji dronów+ to rodzima technologia, którą stworzyła, przy wsparciu funduszy z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, firma z całkowicie polskim kapitałem" - zapewnił Piesiewicz.

W Gdyni odbędą się trzy mecze grupy B. W sobotę Hiszpania zmierzy się z Macedonią, we wtorek Hiszpania zagra z Portugalią, a trzy dni później Portugalia z Macedonią. Wszystkie spotkania rozpoczną się o 20.45.