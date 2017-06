Euro U21. Marco Asensio: Gol w finale MME? Oby!

Marco Asensio przyznał przed mistrzostwami Europy U21, że Hiszpania ma bardzo silną drużynę, a jemu marzy się gol w finale turnieju. Piłkarz odniósł się także do braku w zespole Yeraya Alvareza, który opuścił zgrupowanie z powodu nawrotu choroby nowotworowej.

Napastnik Realu Madryt udzielił obszernego wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Marca". Piłkarz przyznał, że podobnie, jak i w finale Ligi Mistrzów, marzy mu się także gol w finale młodzieżowych mistrzostw Europy.

- Pracowaliśmy na to dwa lata. Wiemy, że mamy wielką drużynę, ale eliminacje też dużo nas kosztowały. Nie będzie łatwo. Spotkamy się z reprezentacjami, które grają na wysokim poziomie - przyznał Asensio.

Zawodnik ma za sobą udany sezon w Realu Madryt. Chociaż nie był podstawowym piłkarzem w drużynie, kiedy już pojawiał się na boisku, często robił różnicę.

- Jesteśmy piłkarzami, którzy są ważni w swoich klubach, ale musimy udowodnić naszą siłę także w Polsce. Mamy wielką drużynę, ale każdy zespół ma jakieś słabe punkty - przyznał zawodnik.

Marco Asensio odniósł się także do braku w zespole Yeraya Alvareza, który tuż przed mistrzostwami musiał opuścić zgrupowanie. U piłkarz Athletiku Bilbao wykryto nawrót choroby nowotworowej (więcej pisaliśmy o tym TUTAJ).

- To był dla nas duży cios. Piłka zeszła na drugi plan. Takie rzeczy zmuszają cię do refleksji nad swoim życiem. Yeray to fantastyczna i bardzo pracowita osoba. Rozmawiamy z nim i staramy się go wspierać. Jest bardzo silny, zawsze ma uśmiech na twarzy. Ten turniej zadedykujemy jemu - powiedział Asensio.

Hiszpania w grupie zmierzy się z Macedonią, Portugalią i Serbią. "La Furia Roja" jest wskazywana jako jeden z faworytów do wygrania mistrzostw.