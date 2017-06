Euro U21: Frankowski: Daję Polakom 10-20 procent szans na awans

Reprezentacja Polski w ostatnim, grupowym meczu MME, musi wznieść się na wyżyny, jeśli chce jeszcze móc myśleć o awansie do półfinału. To będzie trudne spotkanie zwłaszcza dla Pawła Dawidowicza, który przez wielu jest uznawany za najsłabsze ogniwo kadry. - Jego krytyka jest przesadzona, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zdjąć i dać mu odpocząć - mówi w rozmowie z Interią były piłkarz reprezentacji Polski – Tomasz Frankowski.

Zdjęcie Paweł Dawidowicz (L) w meczu ze Szwedami /Wojciech Pacewicz /PAP

Reprezentacja Polski w czwartek musi wygrać z Anglikami różnicą co najmniej dwóch bramek, żeby awansować do półfinału. Dodatkowym warunkiem jest także remis w starciu Słowacji ze Szwecją. Przy dobrym zbiegu okoliczności Orły mogą wygrać nawet jedną bramką - 2-1, bądź przy wyższym wyniku (3-2, 4-3 itd.). Wszystko zależeć będzie wówczas od remisu Słowaków ze Szwedami. Jeśli podzielą się punktami przy wyniku 0-0, bądź 1-1, wówczas wygrana 2-1 daje nam awans. Będziemy mieć wtedy najwięcej strzelonych bramek (5-5). Jeśli Słowacja ze Szwecją zremisują 2-2, wówczas liczyć się będzie klasyfikacja fair-play (żółte i czerwone kartki), a nawet miejsce w rankingu.

Reklama

- Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, natomiast szanse są niewielkie. Strzelam, że to będzie jakieś 10-20 procent, ale wolałbym się w tej kwestii mylić. Teraz trzeba cudu, żeby awansować dalej, bo nie ukrywajmy, że ta grupa jest ciężka - przyznał Tomasz Frankowski.

Polacy na mistrzostwach nie zachwycają na boisku. Najpierw w słabym sytlu przegrali ze Słowacją (1-2), a później zremisowali ze Szwedami (2-2). W obu tych spotkaniach prowadzili, ale po zdobyciu bramki zbyt często cofali się do obrony.

- Trzeba poprawić skuteczną grę w formacji defensywnej, zwłaszcza połączenie między grą w ofensywie, a bronieniem się przed utratą bramki. Ta gra jest "szarpana". Zawodnicy ze środka pola powinni dać tej drużynie więcej kreatywności - twierdzi Tomasz Frankowski.

Paweł Dawidowicz najsłabszym ogniwem?

Zdjęcie Paweł Dawidowicz (P) w meczu ze Słowacją / Wojciech Pacewicz / PAP

Ze wszystkich piłkarzy kadry Marcina Dorny, bez wątpienia najbardziej dostaje się Pawłowi Dawidowiczowi. Po dwóch spotkaniach w grupie, piłkarz znalazł się pod ostrą falą krytyki, która spotęgowała się zwłaszcza po starciu ze Szwedami. Nie ma co ukrywać, że Dawidowicz nie jest w najlepszej formie. Często źle ustawia się na boisku i czyta grę.

- Myślę, że jego krytyka jest przesadzona, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go zdjąć i dać odpocząć w kolejnym meczu. Dorna na pewno go nie wystawia z uwagi na ładne oczy, tylko na podstawie tego, jak prezentuje się na treningu. W związku z tym, że jest w słabszej dyspozycji, to faktycznie, cała fala skupiła się na nim. Szkoda chłopaka, ale w życiu piłkarza zawsze są momenty lepsze i gorsze i on musi się nauczyć z tym żyć. Myślę, że w spotkaniu z Anglią nie wystąpi, ale mogę się mylić - twierdzi Frankowski, dodając:

- Są zawodnicy, którzy mogą zastąpić Dawidowicza. Nie wiem, czy po tej fali krytyki, on nie jest trochę za bardzo przybity psychicznie.

Kto mógłby zastąpić Dawidowicza? Jednym z kandydatów jest Krystian Bielik, ale po jego ostatniej wypowiedzi po meczu ze Słowacją, zawodnik jest raczej u trenera na cenzurowanym. Nie ma się zresztą co temu dziwić, bo piłkarza w swoich wypowiedziach zdecydowanie poniosło.

Mecz z Anglią decydujący dla przyszłości Marcina Dorny?

Zdjęcie Marcin Dorna / Wojciech Pacewicz / PAP

Oprócz zawodników, ostra fala krytyki spadła też na trenera Marcina Dornę. Wielu po wynikach reprezentacji spodziewało się znacznie więcej. Pojawiają się spekulacje, że ten turniej może zakończyć jego prace z zespołem U21.

- Jeśli reprezentacja nie wygra z Anglikami, to pewnie zakończy się kadencja Dorny w tej kadrze - twierdzi Tomasz Frankowski.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek, po pierwszym meczu ma MME, zapewniał jednak, że pozycja trenera nie jest zagrożona i nawet po odpadnięciu z turnieju, będzie on dalej pracował z kadrą U21.

Reprezentacja Polski awansuje do półfinału MME? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Reprezentacja Polski awansuje do półfinału MME? Tak 0% Nie 0%

głosów: 0

"Dyskusje o trenerze to strata czasu. Jest trenerem podczas Euro i będzie w następnych eliminacjach" - napisał na Twitterze Boniek.

Tomasz Frankowski sytuację młodzieżówki na Euro U21 porównał do seniorskiej kadry reprezentacji Polski z mistrzostw Europy w 2012 roku.

- Wtedy też od ostatniego spotkania zależała opinia o występie na tym turnieju. Trenera ocenia się przez pryzmat wyników. Jeżeli w czwartek wygra 2-0, to wszyscy zwrócą mu honor. Ja nie jestem blisko tej reprezentacji, ale myślę, że Bielikowi trochę się zagalopowało. Być może był zły, bo nie zagrał w tym spotkaniu. Czasem młodzi piłkarze potrafią dać wyraz frustracji - przyznał Frankowski, dodając:

- Marcin Dorna na przestrzeni ostatnich 5-6 lat pokazał, że jest utalentowanym szkoleniowcem do pracy z młodymi reprezentacjami i pewnie pozostanie gdzieś w strukturach PZPN-u.

Przed kadrą U21 bardzo trudne zadanie, bo pokonanie Anglików nie będzie łatwe. Początek spotkania w czwartek o godz. 20.45 w Kielcach. Transmisja: Polsat.