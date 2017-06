Euro U21. Daniel Ceballos: Od początku turnieju mamy znakomitą publiczność

Hiszpania awansowała do finału mistrzostw Europy U21 po wygranym starciu z Włochami 3-1. – Myślę, że Polska to odpowiedni kraj do zorganizowania takich mistrzostw – mówił po półfinałowym spotkaniu pomocnik „La Furia Roja” Daniel Ceballos.

Zdjęcie Daniel Ceballos (w środku) w meczu z Włochami /Jacek Bednarczyk /PAP

Hiszpania do finału dotarła po pokonaniu Włochów, którzy od 58. minuty musieli radzić sobie w dziesiątkę.

- Od tego momentu dominowaliśmy na boisku i mieliśmy kontrolę nad meczem - przyznał Ceballos, który w spotkaniu popisał się asystą przy pierwszej bramce dla Hiszpanii.

Trzy gole dla podopiecznych Alberta Celadesa strzelił Saul Niguez, który wskoczył tym samym na pierwsze miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców turnieju. W finale Hiszpania zmierzy się z Niemcami, którzy po rzutach karnych pokonali reprezentację Anglii.

- Marzyłem o takim meczu przez długi czas. To będzie jedno z najważniejszych spotkań, jakie rozgrywałem do tej pory w życiu - mówił Ceballos, który był jednym z najlepszych piłkarzy w półfinałowym meczu Hiszpanów.

Piłkarz chwalił także atmosferę panującą w Polsce. - Od początku turnieju mamy za sobą wspaniałą publiczność - przyznał.

- Wiele osób twierdzi, że będziemy faworytami, ale my skupiamy się na każdym meczu. Spotkania z Portugalią czy Włochami były dla nas bardzo trudne. Do finału musimy podejść z takim samym nastawieniem, jak wcześniej - dodawał natomiast po meczu z Włochami obrońca Hector Bellerin.

Zawodnik został także zapytany o jego zainteresowanie FC Barceloną, ale szybko uciął temat.

- Jestem teraz na turnieju z drużyną U21 i skupiam się tylko i wyłącznie na tym. Chcę dać tutaj z siebie sto procent - mówił Bellerin.

Finał Hiszpania - Niemcy zostanie rozegrany w piątek (30 czerwca) o godz. 20.45 w Krakowie.

