Euro U21. Bramkarz Niemców sprytnie oszukał Anglików?

W półfinałowym spotkaniu z Anglią i serii rzutów karnych, bramkarz Julian Pollersbeck w getrach miał ukrytą tajemniczą kartkę. Rywale myśleli, że znajdują się tam podpowiedzi na temat tego, jak strzelają „jedenastki”. W Niemczech jednak donoszą, że była to zwykła kartka ze składami!

Zdjęcie Julian Pollersbeck (L) broni karnego w meczu z Anglikami /Andrzej Grygiel /PAP

Anglicy zmarnowali dwa rzuty karne i to Niemcy zagrają w finale mistrzostw U21. Tuż przed wykonywaniem "jedenastek", bramkarz Pollersbeck uważnie analizował tajemniczą kartkę, którą później umieścił w getrach. Spoglądał na nią przed każdym wykonaniem strzału rywala.

Reklama

Jak donoszą Niemcy, zawodnik wcale nie miał tam analizy wykonywania rzutów karnych Anglików. Bramkarz przed serią "jedenastek" miał poprosić trenera bramkarzy o zwykłą kartkę, którą później ukrył w getrach, żeby zdekoncentrować rywala.

- To nie będzie kartka do muzeum niemieckiej piłki - powiedział po meczu trener Stefan Kuntz, odnosząc się do słynnej serwetki Jensa Lehmanna, który miał rozpisane rzuty karne rywali w ćwierćfinale mistrzostw świata z Argentyną w 2006 roku.

- To była dla mnie mała pomoc, ale ostatecznie ta ja decyduję w danej sytuacji. Znalazło się tam kilka nazwisk, ale nie chcę zdradzać nic więcej - mówił po meczu Pollersbeck.

Bramkarz Niemców obronił rzuty karne Tammy'ego Abrahama i Nathana Redmonda, zapewniając Niemcom grę w finale. W ostatecznym starciu mistrzostw podopieczni Stefana Kuntza zmierzą się z Hiszpanią. Początek spotkania w piątek (30 czerwca) o godz. 20.45.

AK