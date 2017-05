Euro U21 bez Milika i Zielińskiego? PZPN: Napoli się nie zgadza

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że w czwartek w godzinnych wieczornych włoski klub SSC Napoli przysłał oficjalne pismo, w którym informuje, iż nie zgadza się na udział Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego w mistrzostwach Europy do lat 21.

Zdjęcie Arkadiusz Milik w barwach Napoli /AFP

Euro U21 odbędzie się w dniach 15-30 czerwca. Polacy zmierzą się w grupie A ze Szwecją, Anglią oraz Słowacją.

Obaj nasi piłkarze od dawna deklarowali chęć gry dla reprezentacji do lat 21 podczas mistrzostw Europy i trener naszej młodzieżówki Marcin Dorna powołał ich na Euro U21. Do kadry mieli dołączyć 11 czerwca, a więc dzień po meczu dorosłej kadry z Rumunią, rozgrywanego w ramach eliminacji do mundialu.

Przeciwny temu pomysłowi jest m.in. klubowy trener Milika i Zielińskiego - Maurizio Sarri. Szkoleniowiec SSC Napoli powiedział głośno, że nie podoba mu się powoływanie ich do polskiej młodzieżówki.

Włoski klub wyraził oficjalny sprzeciw i powołał się na prawo przysługujące mu na podstawie regulaminu FIFA. W piśmie przysłanym do PZPN dyrektor SSC Napoli Cristiano Giuntoli napisał, że młodzieżowe ME nie są rozgrywane w oficjalnym terminie FIFA, a to sprawia, że kluby mogą odmówić zwolnienia swoich piłkarzy.



Zdjęcie Pismo SSC Napoli do PZPN; źródło: PZPN /

