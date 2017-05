Euro U-21 w Polsce. Haksabanović nie zagra dla Szwecji

Sead Haksabanović woli grać w seniorskiej reprezentacji Czarnogóry niż w szwedzkiej młodzieżówce na Euro w Polsce. Wielki talent szwedzkiej ligi zrezygnował z gry dla reprezentacji Trzech Koron.

Zdjęcie Sead Haksabanović / hbk.se /

Haksabanović posiada podwójne obywatelstwo i otrzymał powołanie do kadry A Czarnogóry, która gra w eliminacjach mistrzostw świata m.in. z Polakami.

- Liczyłem na niego bardzo. To wielka strata dla reprezentacji Szwecji, najpierw U21, a później dorosłej, lecz cóż, on podjął już decyzję i już dla Szwecji nie zagra. Zgarnęli nam go sprzed nosa, jak dobry cukierek - powiedział trener młodzieżowej reprezentacji Trzech Koron Hakan Ericson.

Szwedzka młodzieżówka będzie grupowym rywalem "Biało-czerwonych" na Euro w Polsce.



18-letni pomocnik Halmstad BK nazywany jest przez szwedzkie media objawieniem szwedzkiej ligi i ma zagrać w barwach Czarnogóry już w meczu eliminacji MŚ 10 czerwca z Armenią.

W tych kwalifikacjach Czarnogóra po pięciu meczach w grupie E zajmuje drugie miejsce w grupie, mając tyle samo punktów co Dania - siedem. W tabeli prowadzi Polska z 13 punktami. Obie drużyny zmierza się w ostatnim meczu kwalifikacji 8 października w Warszawie.