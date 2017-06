Euro U-21. Reprezentacja Serbii przyleciała do Polski

Reprezentacja Serbii, która w piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21 rywalizuje w grupie B, jest pierwszą z 11 zagranicznych ekip, która przyleciała do Polski. Do 14 czerwca będzie przebywać na zgrupowaniu w Hotelu Mistral Sport w Gniewinie.

- Serbowie wylądowali na lotnisku w Gdańsku Rębiechowie w środę o 17.30 skąd autokarem udali się do naszego ośrodka. Wieczorem mają jeszcze zaplanowany trening, a po nim odnowę biologiczną oraz kolację. Ta drużyna będzie trenować u nas, na boisku i siłowni, do 14 czerwca i tego dnia pojedzie do Bydgoszczy. Do tego momentu nie ma w planie rozegrania żadnego sparingu - powiedział PAP dyrektor ds. marketingu Hotelu Mistral Sport w Gniewinie Dariusz Tokarski.

Podczas mistrzostw Europy w 2012 roku ośrodek ten był centrum pobytowym Hiszpanów. Wówczas obiekt był zamknięty dla innych gości, ale serbska młodzieżówka nie ma go na wyłączność.

- Drużyna zajęła całe skrzydło. Ma również do swojej dyspozycji boisko, gabinety masażu i odnowy biologicznej oraz wydzieloną część restauracji, żeby w nieskrępowany sposób i o wybranej przez siebie porze konsumować posiłki - wyjaśnił.

Serbska ekipa liczy 37 osób - 21 piłkarzy oraz 16 członków sztabu szkoleniowo-medycznego. W tym gronie jest również były bramkarz Lechii Gdańsk Vanja Milinkovic-Savić, który przeszedł do Torino FC.

- Ta reprezentacja ma w swoim składzie także dietetyczkę, która konsultowała z naszymi pracownikami menu dla swoich zawodników oraz ma czuwać nad przygotowaniem wszystkich posiłków. Poza tym Serbowie nie mają jakiś szczególnych wymogów i zachcianek. Dla nich najważniejsze są treningi w dobrych warunkach, które możemy im zaoferować - dodał Tokarski.

Wszystkie grupowe mecze Serbia rozegra w Bydgoszczy - 17 czerwca o godzinie 18 zmierzy się z Portugalią, trzy dni później także o 18 zagra z Macedonią, natomiast 23 czerwca o 20.45 jej rywalem będzie Hiszpania. Pozostałe spotkania grupy B odbędą się w Gdyni.