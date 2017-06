Euro U-21: reprezentacja Portugalii przyleciała do Polski

Reprezentacja Portugalii, która w piłkarskich mistrzostwach Europy do lat 21 zagra w grupie B, w czwartkowe popołudnie przyleciała do Polski. Do 15 czerwca będzie przebywać na zgrupowaniu w Inowrocławiu.

Zdjęcie Renato Sanches znalazł się w kadrze Portugalii na Euro U-21 /AFP

- Portugalczycy wylądowali po południu w czwartek na lotnisku w Bydgoszczy, skąd autokarem udali się do naszego ośrodka w Inowrocławiu. Zakwaterowani są w hotelu przy ul. Solankowej i na wieczór zaplanowany mają trening. Odpowiadamy za obsługę ich pobytu, mają na wyłączność stadion im. Inowrocławskich Olimpijczyków przy ul. Wierzbińskiego. Przebywać będą u nas do 15 czerwca i tego dnia pojadą autokarem podstawionym już przez UEFA do Bydgoszczy, gdzie rozegrają pierwsze spotkanie - powiedziała dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu Wiesława Pawłowska.

Portugalska ekipa liczy 40 osób - 23 piłkarzy oraz 17 członków sztabu szkoleniowo-medycznego.

- Wśród nich jest także kucharz, który będzie miał do dyspozycji hotelową kuchnię, gdzie będzie przygotowywał posiłki dla członków reprezentacji zgodnie z ich dietą czy specyfiką żywieniową. Ponadto na stadionie piłkarze będą mieli dostępne kanapki oraz owoce. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że zaproponowaliśmy zastąpić owoce dzikich jagód truskawkami, na co przedstawiciele reprezentacji zareagowali bardzo pozytywnie. Kanapki z kolei będą dostarczane przez jedną z naszych lokalnych restauracji, która wygrała konkurs na ich przygotowywanie. Zgodnie z umową zawartą z federacją portugalską na obiekcie treningowym zapewniamy także opiekę medyczną, odpowiednie warunki do odnowy biologicznej, 80 kilogramów lodu i 50 litrów wody do picia codziennie. Do tego trawa zgodnie z życzeniem reprezentacji skoszona została do wysokości 1,5 centymetra - dodała Pawłowska.

Jeśli nie nastąpią żadne zmiany w planie pobytu, reprezentację Portugalii będzie można obejrzeć na co najmniej jednym otwartym treningu. Pierwszy z nich odbędzie się w poniedziałek 12 czerwca o godz. 10.00. Przygotowane są zaproszenia dla 800 osób. Wejściówki będzie można odbierać bezpośrednio przed wejściem na stadion. Zaproszone zostały także inowrocławskie kluby piłkarskie. Decyzję o ewentualnym drugim treningu podejmie sztab szkoleniowy po pierwszym z nich.

Portugalia swój pierwszy mecz grupowy rozegra w Bydgoszczy - 17 czerwca o godzinie 18 zmierzy się z Serbią. Trzy dni później w Gdyni zagra z Hiszpanią o godzinie 20.45 i o tej samej porze 23 czerwca jej rywalem będzie Macedonia.