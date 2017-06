Euro U-21. Portugalia - Hiszpania 1-3. Celades i Jorge po meczu

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, awansowaliśmy do półfinału. Nie było to łatwe zadanie, bo znaleźliśmy się w trudnej grupie - mówił trener hiszpańskiej młodzieżówki Albert Celades po pokonaniu 3-1 Portugalii i awansie do półfinału Euro U-21 w Polsce.

Zdjęcie Portugalczyk Renato Sanches (w środku) w walce z Hiszpanami /AFP

We wtorek Hiszpania po znakomitym meczu w Gdyni pokonała Portugalię i już po dwóch kolejkach zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie B i awans do półfinału.

Reklama

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, awansowaliśmy do półfinału. Nie było to łatwe zadanie, bo znaleźliśmy się w trudnej grupie, a nasi przeciwnicy, czyli Macedonia i Portugalia, to silne zespoły - mówił Celades.



- Dzisiaj bardzo nam pomógł Kepa Arrizabalaga, który ze względu na wiek kończy występy w tej drużynie. To świetny bramkarz, który stale się rozwija i nie tylko regularnie występuje w Athletic Bilbao, ale powoływany był także do pierwszej reprezentacji. Poza nim mamy jednak także dwóch innych świetnych golkiperów. Poza tym przesunąłem do przodu pomocnika Saula Nigueza, który ponownie strzelił gola - analizował szkoleniowiec Hiszpanii.



- Jeszcze nie wiem w jakim składzie zagramy w piątek w Bydgoszczy z Serbią, ale na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo, bo chcemy z kompletem punktów zakończyć rozgrywki w grupie - podsumował.

Trener Portugalii Rui Jorge wierzy jeszcze w awans z drugiego miejsca do półfinału.



- Straciliśmy szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie, ale nie straciliśmy szansy na awans do półfinału. Wydaje mi się, że sześć punktów powinno nam zapewnić miejsce w strefie medalowej. Nie będziemy jednak kalkulować i analizować innych wyników, bo niezależnie od sytuacji w tabeli w piątek i tak zagralibyśmy z Macedonią o zwycięstwo - powiedział.



- Nie jestem oczywiście zadowolony z wyniku, ale nie mogę mieć pretensji do swoich zawodników, którzy zagrali bardzo dobrze. Pokazaliśmy, że mamy wielu utalentowanych i klasowych piłkarzy. Bardzo dobry był w naszym wykonaniu zwłaszcza początek spotkania, kiedy mogliśmy objąć prowadzenie. Obie drużyny wypracowały sobie wiele dogodnych sytuacji do strzelenia goli, ale rywale byli skuteczniejsi. Uważam jednak, że to nie wstyd przegrać z tak świetnym zespołem jak Hiszpania - zaznaczył Jorge.

WS

ME do lat 21. Mecze i tabela grupy B Data Mecz Miejsce Godzina Wynik 17.06 Portugalia - Serbia Bydgoszcz 18.00 2-0 17.06 Hiszpania - Macedonia Gdynia 20.45 5-0 20.06 Serbia - Macedonia Bydgoszcz 18.00 2-2 20.06 Portugalia - Hiszpania Gdynia 20.45 1-3 23.06 Macedonia - Portugalia Gdynia 20.45 ?-? 23.06 Serbia - Hiszpania Bydgoszcz 20.45 ?-? Tabela Lp. Zespół Mecze Punkty Bramki 1. Hiszpania 2 6 8-1 2. Portugalia 2 3 3-3 3. Serbia 2 1 2-4 4. Macedonia 2 1 2-7