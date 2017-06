- Miałem mało czasu, ale to trener ustala skład i ma najważniejsze zdanie, a ja to szanuję. Miałem wytyczne, żeby coś zrobić. Udało się wywalczyć karnego i o to chodziło - powiedział Krzysztof Piątek po meczu Polska - Szwecja 2-2, który odbył się w Lublinie, w finałach Euro U-21.

Napastnik Cracovii pojawił się na boisku w 88. minucie, a chwilę później wywalczył rzut karny.



- Wygrywałem pozycję, a obrońca złapał mnie za rękę - mówił Piątek.

Adrianna Kmak, Lublin

Polska - Szwecja 2-2 na Euro 2017

