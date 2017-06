Euro U-21. Polska - Anglia 0-3. Boothroyd: To nie będzie arogancja

- Byliśmy w najlepszej 12, teraz jesteśmy w najlepszej czwórce, chcemy być w dwójce, a potem wygrać - powiedział Aidy Boothroyd, selekcjoner reprezentacji Anglii, która pokonała Polskę w Kielcach 3-0 i awansowała do półfinału Euro U-21.

Zdjęcie Trener reprezentacji Anglii Adrian Boothroyd /Piotr Polak /PAP

Jego podopieczni nie zostawili w czwartek wątpliwości, kto był lepszy.

- Kibice byli świetni od początku do końca, szybki gol pomógł nam w grze - mówił Boothroyd.

- Nasza wiara w siebie rosła z każdym meczem, nie planowałem remisu ze Szwecją, ale w turniejach chodzi o to, by się poprawiać, a dzisiaj zaprezentowaliśmy się naprawdę bardzo dobrze - dodał.

Selekcjoner Anglików był bardzo zadowolony po pokonaniu Polaków i zajęciu pierwszego miejsca w grupie A.

- To nie będzie arogancja, jeśli powiem, że poprawiamy się z każdym występem i to jest nasz cel - stwierdził Boothroyd, który odniósł się także do grupowych przeciwników.

- Szwecja i Słowacja to dobre zespoły, naszym celem w spotkaniu z tym drugim zespołem było zatrzymanie Stanislava Lobotki, bo wiedzieliśmy, jaki jest groźny, Polacy nie mieli szczęścia w tym turnieju - ocenił szkoleniowiec Anglików.

Paweł Pieprzyca, Kielce