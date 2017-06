Euro U-21. Polscy piłkarze trenowali już w Lublinie

Piłkarska reprezentacja Polski na młodzieżowe mistrzostwa Europy przyjechała w środę z Arłamowa do Lublina, gdzie w piątek w meczu otwarcia turnieju podejmować będzie Słowację.

Zdjęcie Piłkarze młodzieżowej reprezentacji Polski podczas treningu drużyny w Lublinie /Wojciech Pacewicz /PAP

Trening na bocznym boisku Areny Lublin przez początkowy kwadrans był dostępny dla przedstawicieli mediów, a bezpośrednio po zakończeniu zajęć można było przez chwilę porozmawiać z zawodnikami przechodzącymi do autokaru, którym udali się do hotelu Royal Botanic.

Mariusz Stępiński, który z trenerem Marcinem Dorną współpracował w kolejnych młodzieżowych reprezentacjach począwszy od U-15, turniejem UEFA Euro U-21 zamyka karierę młodzieżowca. Arena Lublin dobrze mu się kojarzy, bo tu podczas pierwszego meczu jaki odbył się na tym obiekcie 9 października 2014 roku zdobył pierwszą, historyczną bramkę, a nasza narodowa ekipa do lat 20 pod wodzą Dorny wygrała z Włochami 2-1.

- Czekamy z niecierpliwością na ten pierwszy mecz ze Słowacją i tylko o nim teraz myślimy. Nie ma co ukrywać, że oczekiwania wobec nas są duże, ale i my sami od siebie dużo wymagamy. Występowałem w reprezentacjach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych i miło byłoby zwieńczyć to mocnym akcentem - powiedział napastnik FC Nantes.

Jan Bednarek w poprzednim sezonie Ekstraklasy był wypożyczony z poznańskiego Lecha do Górnika Łęczna i przez rok grał w klubie z Lubelszczyzny rozwijając swój talent.

- Jesteśmy mocno naładowani. W Arłamowie mieliśmy super warunki do pracy i dużo było zajęć zindywidualizowanych. Każdy z nas chce się pokazać z jak najlepszej strony i skupiamy się przede wszystkim na sobie. Jestem przekonany, że stać nas na to, żeby nasza przygoda nie skończyła się na fazie grupowej i zagramy także w krakowskim finale - wyraził swoją pewność obrońca "Kolejorza".

Drugi trener reprezentacji U-21 Andrzej Juskowiak nie krył niezadowolenia z faktu, że w pierwszym spotkaniu ze Słowacją nie będzie mógł wystąpić Dawid Kownacki, który zgodnie z przepisami UEFA musi odcierpieć karę za żółte kartki, jakimi został upomniany jeszcze w kadrze dziewiętnastolatków.

- Mamy wprawdzie szeroką kadrę, ale Dawid świetnie prezentował się na treningach w Arłamowie. Szkoda, że zabraknie go w pierwszym meczu. Mentalnie przygotowywany jest jednak do następnych spotkań. Bardzo dobrze przepracowaliśmy to zgrupowanie, które wielu zawodników rozpoczynało na różnym etapie zmęczenia, a przez indywidualne podejście teraz u wszystkich można mówić o porównywalnym stanie gotowości organizmów. Oczywiście rozpracowywaliśmy też pierwszego przeciwnika i nakreśliliśmy plan na ten mecz ćwicząc też poszczególne zagrania - ogólnikowo powiedział członek sztabu szkoleniowego, nie chcąc zdradzać żadnych szczegółów związanych z taktyką.

W Lublinie są już więc trzy reprezentacje, które w tym mieście mają swoje bazy, bo tu rozegrają po dwa mecze grupy A. Szwedzi przyjechali w poniedziałek, dzień później Słowacy, a w środę reprezentacja Polski.

W mieście pojawiło się już wielu kibiców szwedzkich, u których w tradycji są m.in. wspólne przemarsze na stadion. Jak zapewnił na środowej konferencji prasowej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wszystkie służby są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa.

- Zapewniam, że panujemy nad pełnym bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów i nie odnotowujemy żadnych większych zagrożeń - stanowczo stwierdził wojewoda.

W czasie trwania piłkarskiego turnieju w Lublinie, do końca czerwca pracować będzie 1100 policjantów nie tylko z województwa lubelskiego, ale także z mazowieckiego. Czterech policjantów przyjechało także ze Szwecji, bo w Lublinie ma być w tym okresie blisko cztery tysiące kibiców z tego kraju.



- W tych dniach pełniona jest całodobowa służba w hotelach, gdzie mieszkają piłkarze oraz w miejscach, gdzie przebywa najwięcej kibiców. Jesteśmy przygotowani na to, że zgodnie z ich tradycją szwedzcy kibice organizować będą uroczyste przemarsze na Arenę Lublin, w których ma uczestniczyć ok. trzech tysięcy osób. Uzgodnili już z nami trasę, która prowadzić będzie od Trybunału Koronnego na Starym Mieście przez centrum miasta z Placem Litewskim. W tym czasie pojawią się niewątpliwie pewne utrudnienia dla mieszkańców Lublina, ale postaramy się, by wszystko przebiegało możliwie najsprawniej, choć w dniach meczów nastąpi zmiana organizacji ruchu na trzech ważnych skrzyżowaniach - poinformował Komendant Miejski Policji w Lublinie insp. Dariusz Dudzik.

W środę późnym wieczorem symbolicznie otwarto Plac Litewski po trwającym ponad rok remoncie. W pokazach multimedialnych, wykorzystujących m.in. wielofunkcyjne, efektowne fontanny, na czwartkową noc (godz. 22.45, po odbywającym się wcześniej "Koncercie Chwały") przygotowany został specjalny program nawiązujący do rozpoczynających się piłkarskich młodzieżowych mistrzostw Starego Kontynentu, a także promujący aktywny styl życia.

Pokaz zatytułowany "Euro U-21" aż do czwartku 22 czerwca prezentowany będzie codziennie wieczorem o godz. 21.30, a w drugiej części mieszkańcy i goście przebywający w Lublinie obejrzeć będą mogli dwudziestominutowe pokazy - jednego dnia "Sen o Mieście", a następnego "Wydarzenia kulturalne", prezentujące bogactwo lokalnych inicjatyw.