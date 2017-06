Euro U-21. Pierwszy trening Szwedów w Kielcach

Reprezentacja Szwecji, przygotowująca się do rozpoczynających się w piątek finałów ME U21, przeprowadziła w czwartek w Kielcach pierwszy trening. - Mamy dobry zespół, który stać na wiele – powiedział bramkarz Tim Erlandsson przed meczem z Anglią.

Zdjęcie Hakan Ericson doprowadził Szwedów do tytułu mistrza Europy w 2015 roku /AFP

Piętnaście minut przed pierwszym treningiem odbyło się uroczyste powitanie w Kielcach reprezentacji Szwecji. "Trzy Korony" w piątek na inaugurację turnieju zmierzą się z Anglią. - Witamy reprezentację kraju, który dwa lata temu został mistrzem Europy w tej kategorii wiekowej i ma najlepszych kibiców na Starym Kontynencie - powitał szwedzką drużynę wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut.

Uwaga o kibicach nie była przypadkowa. Zajęcia swojego zespołu na stadionie przy ulicy Szczepaniaka oglądała kilkudziesięcioosobowa, niezwykle żywiołowa grupa szwedzkich fanów. W piątek w stolicy regionu świętokrzyskiego ma ich być około czterech tysięcy.

- To doda nam sił i wiary w swoje umiejętności. Mamy świadomość tego, że im lepiej będziemy grali, to tym więcej kibiców będzie oglądało nasze mecze. Przy dopingu fanów gra się nam zdecydowanie łatwiej - powiedział napastnik Paweł Cibicki. Zawodnik Malmoe FF ma podwójne obywatelstwo - polskie i szwedzkie. Rozegrał nawet dwa mecze w reprezentacjach Polski do lat 19 i 20. Zdecydował się jednak reprezentować barwy Szwecji. - To była bardzo trudna decyzja. Długo się zastanawiałem. Ostatecznie zdecydowałem się na Szwecję. Myślę, że będę miał trochę prostszą drogę do pierwszej reprezentacji - dodał Cibicki, który wierzy, że jego zespół jest stanie wyjść z grupy A i awansować do półfinału.

- Nie jesteśmy uważani na faworyta tego turnieju. Ale to dobrze. Nie będziemy odczuwać dodatkowej presji. Mamy dobry zespół i postaramy się to pokazać podczas tych mistrzostw - zapewnił napastnik reprezentacji Szwecji.

W grupie A przeciwnikami "Trzech Koron" oprócz Anglii, będą reprezentacje Słowacji i Polski. - Trafiliśmy do bardzo silnej grupy. Wszystkie trzy drużyny, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć mają w swoich składach bardzo dobrych piłkarzy. Ale my wierzymy w siebie. Mamy dobry zespół, który stać na wiele - podkreślił bramkarz Tim Erlandsson.

Pierwszymi przeciwnikami Szwedów będą Anglicy, uważani za faworytów tej grupy. - W tej reprezentacji występuje wielu bardzo dobrych i ambitnych zawodników. Zwraca też uwagę ich dobra organizacja gry. Widziałem ostatnie dwa towarzyskie mecze Anglii z Niemcami i Danią. Zaprezentowali dwa odmienne style gry i dwie różne wyjściowe jedenastki. Mieli pewne problemy w tym pierwszym spotkaniu, ale bardzo dobrze zaprezentowali się w tym drugim - chwalił angielski zespół trener Hakan Ericson.

Spotkanie Szwecji z Anglią rozpocznie się w Kielcach w piątek o godz. 18:00.