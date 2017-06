Euro U-21. Patrik Schick przechodzi do Juventusu

Czeski napastnik Patrik Schick przechodzi z Sampdorii do Juventusu. W czwartek przyleciał na badania medyczne do Turynu prosto z Polski, gdzie bierze udział w Euro U-21.

Zdjęcie Czeski napastnik Patrik Schick (z lewej) /AFP

Mistrzowie Włoch mają zapłacić za niego, według różnych źródeł, od 25 do 30 mln euro. Jeszcze przed rokiem trafił ze Sparty Praga do Sampdorii za 4 mln euro, ale jego wartość poszybowała po bardzo udanym sezonie w Serie A.

W 32 meczach włoskiej ekstraklasy strzelił 11 goli i zaliczył 5 asyst.



Jego kontrakt miał wygasnąć dopiero w czerwcu 2020 roku, ale szefowie Juventusu zdecydowali się skorzystać z klauzuli odejścia zapisanej w umowie zawodnika.

Schick gra obecnie w mistrzostwach Europy do lat 21, które rozgrywane są w Polsce. Po środowym meczu z Włochami (3-1) dostał pozwolenie na opuszczenie kadry, aby mógł przejść testy medyczne.



Juventus poinformował w czwartek po południu, że duża część testów już za piłkarzem i wieczorem powróci do Polski, a pozostałą część formalności dopełni za parę dni, gdy po raz kolejny trener młodzieżówki zwolni go na wyjazd do Turynu.

MZ