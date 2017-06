Euro U-21. Mecz Polska - Szwecja. Kapustka może nie zagrać

Kontuzjowany Bartosz Kapustka prawdopodobnie nie wystąpi w poniedziałkowym (20.45) meczu Polska - Szwecja w Lublinie podczas piłkarskich mistrzostw Europy U-21. Trener Marcin Dorna na dzisiejszej konferencji prasowej odniósł się też do wypowiedzi Krystiana Bielika po meczu ze Słowacją.

Zdjęcie Bartosz Kapustka (P) i Albert Rusnak ze Słowacji /Wojciech Pacewicz /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Szwecja!

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

"Biało-czerwoni" rozpoczęli w piątek mistrzostwa od porażki 1-2 ze Słowacją, a Kapustka nie dokończył meczu, opuszczając murawę z kontuzją stawu skokowego. Czy zagra ze Szwecją?

- To jest pod znakiem zapytania. Dziś Bartka nie będzie z nami na zajęciach, ale nie ma ostatecznej decyzji co do meczu. Robimy wszystko, żeby był gotowy - powiedział Dorna.



Po meczu ze Słowacją Krystian Bielik wywołał kontrowersję, mówiąc, że polski zespół grał "bez jaj". - Najgorsze jest moim zdaniem to, że my gramy tak jak trenujemy. A przed mistrzostwami treningi nie były na najlepszym poziomie - mówił piłkarz.

Bielik wystosował oficjalne przeprosiny. Trener Dorna pytany był dziś o tę sprawę.



- To jest sprawa pomiędzy grupą, w której funkcjonujemy na co dzień. Krystian poprosił wczoraj o spotkanie z zespołem i sztabem szkoleniowym. Przeprosił za swoje słowa i myślę, że temat należy uznać za zamknięty, bo jesteśmy w przededniu mecze ze Szwecją - powiedział szkoleniowiec.

W drużynie szwedzkiej zagra Paweł Cibicki, który mógł na tych mistrzostwach reprezentować Polskę. Zabiegał o to Dorna.

- Paweł zagrał jeden mecz w drużynie, którą miałem przyjemność prowadzić. Podjął później decyzję o grze w reprezentacji Szwecji. Miał do tego pełne prawo, szanujemy tę decyzję - skomentował Dorna.

- Wiemy doskonale, że zespoły, które tu przyjechały, są na wysokim poziomie. Nie ma mowy o obawie, jest pozytywna energia - powiedział szkoleniowiec o meczu ze Szwecją.



WS