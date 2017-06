Euro U-21. Marcin Dorna: Nie będę składał żadnych deklaracji

- Nie będę składał żadnych deklaracji - powiedział Marcin Dorna. ​Trener młodzieżowej reprezentacji Polski w bardzo wyważony sposób wypowiada się o szansach jego piłkarzy w rozpoczynających się w piątek turnieju Euro U-21.

Zdjęcie Marcin Dorna /Wojciech Pacewicz /PAP

- Czujemy się podekscytowani tym, na co oczekiwaliśmy. Po ostatnim tygodniu w Arłamowie jestem przekonany, że jutro będziemy w doskonałej dyspozycji. Chcemy zaprezentować się jak najlepiej, ale żadnych deklaracji składać nie będę. Koncentrujemy się na każdym naszym kolejnym działaniu, na każdym meczu i każdym treningu. Zakładamy, że jesteśmy do tego turnieju optymalnie przygotowani, mamy trzech zawodników, którzy doświadczyli dorosłego Euro, co może być dodatkowym atutem - zaznaczył Dorna.

- W takich meczach, jak ten inauguracyjny ze Słowacją, trudno wskazać faworyta, zresztą w tym turnieju uczestniczy dwanaście fantastycznych zespołów o bardzo wyrównanej stawce - dodał przed rozpoczęciem czwartkowego treningu na Arenie Lublin.



Na tym stadionie Polacy zagrają dwukrotnie - w piątek 16 czerwca ze Słowacją, a w poniedziałek 19 czerwca ze Szwecją. Trzecie spotkanie w grupie A rozegrają w czwartek 22 czerwca z Anglią w Kielcach.