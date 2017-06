Euro U-21. Luigi di Biagio: Chcieliśmy dostać się do finału

Luigi di Biagio, trener reprezentacji Włoch, nie był zdołowany po porażce z Hiszpanią 1-3 w półfinale Euro U-21, który odbył się w Krakowie.

- Graliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie, w drugiej oni zaczęli kontrolować mecz, czerwona kartka miała na to wpływ, ponieważ zaczęli jeszcze lepiej operować piłką - mówił selekcjoner Italii. Z boiska w 58. minucie wyleciał Roberto Gagliardini.

- Chcieliśmy dostać się do finału, ale przegraliśmy z dobrą drużyną - dodał.

Selekcjoner Włochów nie miał pretensji do swoich podopiecznych.

- Chciałbym podziękować moim zawodnikom, którzy rozegrali dobry mecz, nawet grając z jednym graczem mniej - stwierdził di Biagio.

- Lubię pracować z młodymi piłkarzami, ale to nie jest moment, żeby rozmawiać o mojej przyszłości. Przed turniejem przedłużyłem kontrakt federacją - mówił szkoleniowiec.

Opiekun Italii nie chciał krytykować Gianluigiego Donnarummy, który we wtorek na pewno nie rozegrał najlepszego meczu.

- Można mieć różne podejście do występów Donnarummy, ale trzeba pamiętać, że on ma dopiero 18 lat i to był dla niego pierwszy taki turniej - powiedział di Biagio.

- Biorąc wszystko pod uwagę uważam, że rozegraliśmy dobry turniej - dodał.

Selekcjoner Włochów zwrócił jeszcze uwagę na jeden aspekt.

- Saul rozegrał wiele meczów w Lidze Mistrzów, Gerard Deulofeu grał w Hiszpanii, Anglii i we Włoszech. Gra w rozgrywkach międzynarodowych, to zupełnie co innego niż liga - powiedział di Biagio.

