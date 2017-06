Euro U-21. Lublin gotowy do przyjęcia piłkarzy i kibiców

16 czerwca spotkaniem reprezentacji Polski i Słowacji na Arenie Lublin oficjalnie zainaugurowany zostanie piłkarski turniej UEFA Euro U-21, czyli młodzieżowe mistrzostwa Starego Kontynentu.

Zdjęcie Arena Lublin /Darek Nowak /East News

W poniedziałek stadion przekazany został w jurysdykcję UEFA, a w mieście praktycznie wszystko jest już przygotowane do największej imprezy sportowej w historii Lublina.

"Miasto i Arena są już gotowe do przyjęcia drużyn i kibiców. Cieszymy się, że to właśnie na Arenie Lublin meczem ze Słowacją zmagania zainauguruje reprezentacja Polski. Dużą atrakcją będzie także spektakl otwarcia - zetknięcia świata kultury ze światem sportu. Będzie on okazją do pokazania międzynarodowej publiczności zgromadzonej na stadionie i przed telewizorami tego, co w Lublinie najbardziej zjawiskowe" - powiedział prezydent miasta Krzysztof Żuk.

Ceremonia otwarcia to siedmiominutowe widowisko, do którego kluczem są wątki lubelskie - muzyka inspirowana twórczością urodzonego tu Henryka Wieniawskiego i postaci ze "Sztukmistrza z Lublina". Wydarzenie artystyczne przygotowują choreografowie i tancerze grupy UDS mającej na swoim koncie tytuły mistrzów świata w tańcu nowoczesnym.

Na płycie boiska wystąpi prawie 250 wykonawców - tancerzy, kuglarzy, muzyków tworzących orkiestrę i DJ. Wszyscy twórcy i wykonawcy wywodzą się z lubelskiego środowiska artystycznego.

Pełnomocnik prezydenta Lublina do spraw Euro U-21 Paweł Gil jest przekonany, że będzie to niepowtarzalne wydarzenie. "W Lublinie, na co mamy potwierdzenie, pojawi się sporo ponad trzy tysiące kibiców ze Szwecji oraz tysiąc stu ze Słowacji" - poinformował.

Dla kibiców przygotowane zostały specjalne miejsca parkingowe oraz rozwiązania transportowe, które będą obowiązywały w dniach rozgrywania turniejowych spotkań. Specjalna linia komunikacji miejskiej pod nazwą "Arena" przewozić będzie mieszkańców i turystów bezpośrednio pod stadion, zarówno ze specjalnie dla nich przygotowanych parkingów, jak i z poszczególnych dzielnic miasta.

- Posiadacze biletów na dany mecz w dniu jego rozgrywania będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów na stadion i z powrotem dowolnymi pojazdami komunikacji miejskiej w Lublinie - podkreślił Gil, który jako piłkarski arbiter międzynarodowy uczestniczył m.in. w turniejach młodzieżowych, a w najbliższą niedzielę prowadzić będzie eliminacyjny mecz do mistrzostw świata seniorskich reprezentacji Macedonii z Holandią w Skopje.

Ponieważ bilety na lubelskie mecze z udziałem reprezentacji Polski rozeszły się bardzo szybko, wielu sympatyków piłkarstwa nie będzie mogło zasiąść na trybunach Areny Lublin. To głównie dla nich zorganizowane zostaną sesje treningowe drużyn, które grać będą w Lublinie. I tak, reprezentacja Słowacji taką sesję odbędzie we wtorek 13 czerwca o godz. 17.30 na stadionie przy Alejach Zygmuntowskich, reprezentacja Polski w sobotę 17 czerwca o godz. 11 na bocznym boisku Areny Lublin. Natomiast Szwedów kibice będą mogli oglądać (maksymalnie 999 widzów) podczas treningów aż trzykrotnie - w sobotę 17, we wtorek 20 i w piątek 21 czerwca o godz. 12 na stadionie w Świdniku, gdzie będzie ich baza treningowa. Na te sesje obowiązywać będą bezpłatne wejściówki, a o możliwości ich uzyskania pojawią się informacje na stronach internetowych Urzędu Miasta Lublin, także na Facebooku.

Polska reprezentacja do Lublina przyjedzie prosto ze zgrupowania w Arłamowie 14 czerwca, Słowacy i Szwedzi pojawia się na Lubelszczyźnie dwa dni wcześniej. Na Arenie Lublin rozegrane zostaną trzy spotkania grupy A, wszystkie rozpoczną się o godzinie 20.45. W meczu oficjalnie inaugurującym UEFA Euro 21 w piątek 16 czerwca Polska podejmować będzie Słowację, w poniedziałek 19 czerwca Polska zmierzy się ze Szwecją, a trzy dni później Szwedzi zagrają ze Słowacją.

Andrzej Szwabe