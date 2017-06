Euro U-21. Kapustka i Stępiński przed meczem ze Słowacją

Bartosz Kapustka i Mariusz Stępiński w ubiegłym roku z kadrą Adama Nawałki wyjechali na piłkarskie mistrzostwa Europy do Francji. Teraz podkreślają, że czują się równie dumni z obecności na turnieju Euro U21, który w piątek rozpoczyna się w Polsce.

Zdjęcie Bartosz Kapustka i Mariusz Stępiński podczas konfrencji prasowej przed meczem ze Słowacją /Wojciech Pacewicz /PAP

- Otwieramy nowy rozdział i każdy z nas jest dumny, że może reprezentować Polskę. Jak przed rokiem, tak i teraz cieszę się, że w dobrej dyspozycji będę mógł wziąć udział w europejskim turnieju. Czuję się dobrze fizycznie i piłkarsko przygotowanym do tych spotkań, bo cały czas byłem w rytmie treningowym pierwszego zespołu i systematycznie występowałem w meczach rezerw Leicester - powiedział Kapustka, który wypromował się przed rokiem podczas seniorskich mistrzostw Starego Kontynentu.

- Czy się gra w pierwszej reprezentacji czy w młodzieżowej, jest to wielkie wyróżnienie i tak samo ważne. We francuskim Euro nie wystąpiłem w żadnym meczu, ale myślę, że w tym turnieju w Polsce zagram i uda nam się uzyskać wynik lepszy niż przed rokiem. Przyjechałem z dużą chęcią do gry z poczuciem, że jestem dobrze przygotowany i jestem pewien, iż dam sobie radę. Choć uczestniczyliśmy w turnieju we Francji, to my z Bartkiem nie jesteśmy na tyle doświadczonymi, by kolegów pouczać, bo w naszej drużynie są zawodnicy o znacznie bogatszym stażu w najwyższej klasie rozgrywkowej i lepiej wiedzą, jak radzić sobie ze stresem i presją - dodał Stępiński, napastnik FC Nantes.

Młodzieżowa reprezentacja Polski w meczu oficjalnego otwarcia turnieju w piątek na Arenie Lublin podejmować będzie Słowację. Początek spotkania o godz. 20:45.