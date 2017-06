Euro U-21. Hiszpania - Włochy 3-1. Oceny po meczu

Hiszpania miała dwóch wybitnych piłkarzy - Saula Nigueza i Daniego Ceballosa, a Włosi tylko jednego Federica Bernardeschiego, dlatego ci pierwsi wygrali 3-1 w pólfinale Euro U-21, który odbył się w Krakowie.

Zdjęcie Saul Niguez (z lewej) /Jacek Bednarczyk /PAP

Wyszkolenie techniczne piłkarzy obu drużyn pozwalało im na rozgrywanie akcji z pierwszej piłki. Kibice zebrani na stadionie Cracovii przy Kałuży na pewno nie mogli narzekać na poziom spotkania.

Hiszpania:

Kepa (3,5) - obronił strzał Pellegriniego, wygrał walkę powietrzną na linii bramkowej z rywalem, potem nie miał wiele pracy

Hector Bellerin (3) - nie pokazał niczego wielkiego, ale też nic nie zepsuł

Jorge Mere (3) - niczym szczególnym się nie wyróżnił, miał trochę pracy z Petagną

Jesus Vallejo (3) - to od niego odbila się piłka po strzale Bernardeschiego, kiedy padł gol

Jonny (3) - nie był w stanie powstrzymać Bernardeschiego przy bramce

Saul Niguez (5) - nie był najbardziej widoczny na boisku, ale pokazywał się w odpowiednim momencie i został bohaterem meczu. W 53. minucie dostał piłkę w polu karnym i zdobył bramkę, z kolei w 65. minucie przymierzył z dystansu i też wpadło, natomiast w 74. wykorzystał dogranie Asensio, trafiając z pierwszej piłki

Marcos Llorente (3,5) - asekurował kolegów, dobry w defensywie, potrafił się ustawić

Dani Ceballos (5) - założył "siatkę" Gagliardiniemu, w drugiej połowie minął dwóch rywali i zaliczył asystę, potem znowu założył "siatkę" Gagliardiniemu, który go sfaulował i zarobił czerwoną kartkę, popisał się indywidualną akcją, kiedy ograł trzech rywali, drugi z bohaterów Hiszpanii

Marco Asensio (3,5) - miał przebłyski, ale to trochę mało, przestrzelił w dobrej sytuacji po błędzie Pellegriniego, ale miał asystę przy trzecim golu Saula.

Sandro (3,5) - raz mógł lepiej rozwiązać akcję i zamiast podać do Deulofeu na prawo, to podać do Asensio na lewo, w drugiej połowie się starał i walczył

Gerard Deulofeu (3,5) - aktywny, raz nie trafił w bramkę z ostrego kąta, drugi raz jego podanie przeciął Caldara, nie brał jednak bezpośrednio żadnego udziału przy akcjach bramkowych

Inaki Williams (2) - nie pokazał niczego, ale nie musiał

Denis Suarez - grał za krótko, by go ocenić

Mikel Oyarzabal - grał za krótko, by go ocenić

Włochy

Gianluigi Donnarumma (2,5) - nie pomógł swojej drużynie przy bramkach Saula. Przy pierwszej i trzeciej był bez szans, przy drugiej może powinien się lepiej ustawić

Davide Calabria (3,5) - aktywny na swojej stronie, często pod bramką rywala, ale w drugiej połowie to już nie było to

Mattia Caldara (3,5) - uprzedził w ostatniej chwili Asensio, a w innej akcji zabrał mu piłkę, potem też grał przyzwoicie

Daniele Rugani (3) - dobry w pojedynkach "główkowych", ale to wszystko

Antonio Barreca (3) - ponieważ Calabria często chodził do przodu, to on musiał zostawać, lepszy w obronie

Roberto Gagliardini (2) - nie grał źle, ale w osiem minut zobaczył dwie żólte kartki i osłabił drużynę

Federico Bernardeschi (4) - szarpał, mógł schodzić do środka, bo prawą stroną cały czas szarżował Calabria, zagrał świetną piłkę do Pellegriniego, po indywidualnej akcji strzelił wyrównującego gola

Marco Benassi (3) - kapitan walczył, ale to okazało się trochę za mało na bardzo skutecznego Saula

Lorenzo Pellegrini (3,5) - znalazł się w dobrej sytuacji, ale jego uderzenie obronił Kepa, w drugiej połowie zaliczył stratę, która mogła zakończyć się golem, jednak tak się nie stało

Federico Chiesa (3) - oddał pierwszy celny strzał, potem próbował atakować lewą stroną, ale bez większych efektów

Andrea Petagna (3,5) - bardzo trudny do upilnowania, obrońcy Hiszpanii mieli z nim problemy, ale głównie w pierwszej połowie, po przerwie trochę przygasł, dlatego został zmieniony

Manuel Locatelli (2) - nie pokazał niczego po wejściu na murawę

Alberto Cerri (2) - nie był zbyt widoczny, ale wszedł w trudnym momencie

Luca Garritano - grał za krótko, by go ocenić

W skali 0-6 oceniał Paweł Pieprzyca, Kraków