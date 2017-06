Euro U-21. Hiszpania - Niemcy: w finale czeka nas wielkie widowisko

Hiszpania i Niemcy zagrają o tytuł w finale Euro U-21, które odbywają się w Polsce. Decydujące spotkanie dzisiaj na stadionie Cracovii. Początek o 20.45. Transmisja w Polsacie i Polsacie Sport.

Zdjęcie Marco Asensio w ramionach Saula Nigueza, na górze Dani Ceballos /AFP Euro 2017 U21 Euro 2017 U21. Saul Niguez - prawdziwy twardziel i bohater Hiszpanii

Przybysze z Półwyspu Iberyjskiego idą przez ten turniej jak burza. Do tej pory wygrali cztery mecze.

Hiszpanie zaczęli od zwycięstwa nad Macedonią 5-0, potem pokonali Portugalię 3-1, a na koniec fazy grupowej Serbię 1-0. W półfinale podopieczni Alberta Celadesa wygrali z Włochami 3-1.

Bohaterem tego ostatniego spotkania był Saul Niguez. Pomocnik Atletico Madryt "ustrzelił" hat-tricka, a w sumie ma już na koncie pięć goli i jest liderem klasyfikacji snajperów. 22-letni Hiszpan na imprezie w Polsce trafiał w każdym meczu, w którym grał.

Jeśli Hiszpanie wygrają w piątek, to zrównają się z liczbą tytułów wywalczonych na Euro U-21 z obecnym rekordzistą - Włochami, którzy triumfowali pięć razy.

- Jestem dumny z naszego zespołu. Przed nami ostatni krok do osiągnięcia celu. Wykonamy zadanie. Jesteśmy dobrze przygotowani do spotkania. To będzie dla nas magiczny wieczór - powiedział Gerard Deulofeu, kapitan młodych Hiszpanów.

- Obie drużyny grają fantastycznie na turnieju. W finale zagramy tak, jak wszystkich do tego przyzwyczailiśmy. Jestem spokojny o swoich piłkarzy. Wiemy, ile musieliśmy zrobić, żeby awansować do finału - dodał Celades.

Trener Hiszpanów liczy na dobre widowisko w piątek.

- Przed nami spotkanie drużyn, które uwielbiają atakować i za wszelką cenę chcą dominować na boisku Czeka nas wielki finał - stwierdził.

Z kolei Niemcy najpierw pokonali Czechy 2-0, potem Danię 3-0 i, mając praktycznie zapewniony awans, przegrali z Włochami 0-1, kwalifikując się jako najlepszy zespół z drugich miejsc. W półfinale mieli trudniejsze zadanie niż Hiszpanie, bo zremisowali z Anglikami 2-2 po dogrywce, okazując się lepszym dopiero w rzutach karnych.



- Mamy szacunek przed rywalem, ale znamy swoją wartość - powiedział trener Niemców Stefan Kuntz.

- Będziemy się mierzyć z najlepszym zespołem tego turnieju. Hiszpanie są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie i na pewno nie będzie to łatwe zadanie - dodał szkoleniowiec naszych zachodnich sąsiadów, który ma jedno zmartwienie. Nie wiadomo, czy gotowy do gry będzie jego najlepszy napastnik Davie Selke.

Niemcy tylko raz, w 2009 roku, sięgnęły po tytuł. W drużynie występowali wówczas m.in. Jerome Boateng i Sami Khedira.

Paweł Pieprzyca