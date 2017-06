Euro U-21. Dawid Kownacki: Będziemy z Anglią grać o coś

- Koniec końców pokazaliśmy charakter, uratowaliśmy punkt, który trzyma nas jeszcze przy życiu i będziemy grać z Anglią w Kielcach o coś - powiedział Dawid Kownacki, napastnik reprezentacji Polski do lat 21, która zremisowała ze Szwecją 2-2 w Lublinie, w meczu grupy a finałów młodzieżowego Euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Szwecja 2-2. Kownacki: Byłem bardzo "nabuzowany". Film INTERIA.TV Euro 2017 U21 Euro 2017. Polska - Szwecja 2-2

"Kownaś" nie zagrał w pierwszym spotkaniu "Orłów" ze Słowacją, ponieważ pauzował za żółte kartki, które zobaczył jeszcze w kadrze U-19.



- Byłem bardzo "nabuzowany" z powodu absencji w pierwszym meczu, która bardzo mnie złościła. Już na początku jedno spotkanie mi odpadło. Musiałem dać tyle, na ile mnie było stać i tyle, ile mogłem i byłem w stanie, to dałem - powiedział napastnik Lecha Poznań.

Reklama

Zawodnik miał udział przy obu bramkach Polaków. W pierwszym przypadku zaliczył asystę przy trafieniu Łukasza Monety, a w 90. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Krzysztofie Piątku



- Jeszcze nigdy nie przestrzeliłem rzutu karnego, dlatego czuję się w tym elemencie bardzo pewnie. Nieważne dla mnie, czy to 1., 15. czy 90. minuta. Trzeba zachować zimną krew. To jest trudny element, a jeszcze strzelałem go na bramkę, gdzie byli szwedzcy kibice, więc nie było łatwo, ale musiałem wziąć ten ciężar na siebie. Byłem wyznaczony jako pierwszy i to był mój obowiązek, żeby unieść tę odpowiedzialność i uratować choć punkt - mówił Kownacki.

Czy czuje się liderem tej kadry?



- Każdy z nas jest liderem i każdy musi ciągnąć ten wózek. Ja też się takim czuję, ale trzeba to pokazać na boisku. Naszą siłą jest to, że każdy może za każdego pójść w ogień - mówił napastnik "Kolejorza".

W poniedziałek Polacy, podobnie jak ze Słowacją, szybko objęli prowadzenie, ale potem dali je sobie znowu odebrać. Dlaczego?

- To jest dobre pytanie. Ciężko jest mi na nie teraz odpowiedzieć. Szwecja to nie jest słaba drużyna, ona też potrafi grać w pikę. Do 35. minuty graliśmy wysoko i dobrze to wyglądało. Potem zepchnęli nas do obrony i skończyło się to bramką. Następnie nieporozumienie przy stałym fragmencie i straciliśmy drugą. Szkoda, bo te pięć-siedem minut to był najsłabszy nasz okres w tym meczu, ale koniec końców pokazaliśmy charakter, uratowaliśmy punkt, który trzyma nas jeszcze przy życiu i będziemy grać z Anglią w Kielcach o coś - powiedział Kownacki.

Polacy, żeby awansować do muszą wygrać w czwartek z Anglią różnicą przynajmniej dwóch goli, a Szwecja musi zremisować ze Słowacją w Lublinie. Wtedy Polska, Anglia i Słowacja będą mieć po cztery punkty i o końcowych miejscach zadecyduje tabelka między tymi drużynami.



Adrianna Kmak, Lublin

Polska - Szwecja 2-2 na Euro 2017 1 8 Mecz Polska - Szwecja na Euro 2017 Autor zdjęcia: Wojciech Pacewicz Źródło: PAP 8