Euro U-21. Davie Selke może nie zagrać w finale

Reprezentacja Niemiec ma problem przed piątkowym finałem młodzieżowych mistrzostw Europy (Kraków, godz. 20.45). Z powodu kontuzji może nie zagrać ich najlepszy strzelec - Davie Selke.

Zdjęcie Piłkarz młodzieżowej reprezentacji Niemiec Davie Selke /AFP

Niemcy zmierzą się w finale na stadionie Cracovii z naszpikowaną gwiazdami Hiszpanią. Zagrają o swój drugi tytuł, a Hiszpania wygrywała dotychczas czterokrotnie.

Reklama

Tematem nr 1 w niemieckich mediach dzień przed meczem była kontuzja Selke. Napastnik ucierpiał w półfinałowym boju z Anglikami (2-2, w karnych 4-3) i w 63. minucie opuścił boisko z bólem nogi.



Początkowo wydawało się, że będzie mógł wystąpić w finale, ale dzień przed meczem "Bild" poinformował, że zawodnik nie był w stanie w czwartek trenować i po 25 minutach opuścił murawę.

Do gry powinien być za to gotowy Niklas Stark, który doznał urazu na rozgrzewce przed meczem z Anglią i w wyjsciowej jedenastce zastąpił go Gideon Jung.

MZ