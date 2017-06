Euro U-21. Cztery potęgi zagrają ze sobą w półfinałach

Euro U-21 odbywające się w Polsce wkracza w decydującą fazę. W turnieju zostały cztery drużyny. W dzisiejszych półfinałach Anglia zagra z Niemcami (Tychy, 18), a Hiszpania z Włochami (Kraków, 21).

Marco Asensio

Anglia to zwycięzca grupy A, w której grała też Polska, zajmując ostatnie miejsce, Hiszpania wygrała grupę B, a Włochy okazały się najlepsze w grupie C. Natomiast Niemcy to najlepszy zespół z drugich miejsc.

Na razie najlepsze wrażenie po sobie pozostawiła Hiszpania. Drużyna z półwyspu Iberyjskiego przyjechała do Polski jako jeden z faworytów i na razie potwierdza tę opinię. Jest jedynym zespołem, który w trzech meczach grupowych zgromadził komplet punktów, a bilans bramkowy wyniósł 9-1.

Trudno się jednak dziwić, ponieważ Hiszpanie przysłali bardzo mocny skład. Marco Asensio z Realem Madryt wygrał Primera Division i Ligę Mistrzów, wcale nie będąc tylko kwiatkiem do kożucha. I już w meczu z Macedonią udowodnił swoją klasę, gdy "ustrzelił" hat-tricka.



Denis Suarez gra w FC Barcelona, a byłymi piłkarzami tego klubu są kapitan Gerard Deulofeu i Sandro. W środku pola świetnie spisuje się Saul Niguez z Atletico Madryt.

Do podstawowej jedenastki Hiszpanii nie łapią się m.in. dwie baskijskie młode gwiazdki - Mikel Oyarzabal z Realu Sociedad San Sebastian i Iñaki Williams z Athleticu Bilbao.

Podopieczni Alberta Celadesa będą chcieli na pewno iść w ślady swoich starszych kolegów, którzy w 2011 i 2013 wygrywali ten turniej. Wtedy odpowiednio na najlepszych piłkarzy wybierano Juana Matę i Thiago, a królami strzelców zostawali Adrian i Alvaro Morata.

W sumie Hiszpanie cztery razy triumfowali w Euro U-21 i są gorsi tylko od... swoich dzisiejszych rywali. Włosi okazywali się najlepsi pięć razy, ale po raz ostatni w 2004 roku.

Reprezentanci Italii, w przeciwieństwie do Hiszpanów, którzy już po drugiej kolejce mieli zapewniony awans do półfinału, musieli o niego walczyć do końca. Udało się tak dzięki zwycięstwu nad Niemcami 1-0, a jedynego gola strzelił Federico Bernardeschi, podstawowy zawodnik AC Fiorentina, podobnie jak Federico Chiesa. Ten drugi jest synem Enrico, znanego napastnika, który osiągał sukcesy z Parmą i Fiorentiną.

Największą gwiazdą reprezentacji Italii jest z pewnością Gianluigi Donnarumma. To podstawowy bramkarzem AC Milan, który już niedługo może zastąpić swojego imiennika Buffona w dorosłej kadrze.

Na środku obrony gra Daniele Rugani z Juventusu Turyn, a o środku pola decydują Roberto Gagliardini z Interu Mediolan czy Marco Benasi z Torino FC.

Starcie Hiszpanii z Włochami zapowiada się więc bardzo interesująco.

Niemniej ciekawie może być w meczu Anglii z Niemcami.

"Synowie Albionu" to dwukrotni triumfatorzy Euro U-21, ale było to dawno, bo w latach 80. XX wieku. W Polsce okazali się najlepsi w grupie A.

- Rozkręcamy się z każdym meczem - powiedział ich trener Adrian Boothroyd, po zakończeniu fazy grupowej. Faktycznie jego podopieczni zaczęli od remisu z broniącą tytułu Szwecją, a potem pokonali Słowaków i "Biało-czerwonych".

Mają w składzie kilku piłkarzy znanych z Premier League. Ben Chilwell i Demarai Gray to koledzy klubowi Bartosza Kapustki z Leicester City, ale w odróżnieniu od Polaka, obaj pojawiali się w składzie "Lisów" w tym sezonie w lidze.

Obrońca Calum Chambers jest piłkarzem Arsenalu Londyn, choć ostatnio był wypożyczony do Middlesbrough FC.

Natomiast pomocnik James Ward-Prowse to podstawowy piłkarz Southampton FC.

Niemcy okazali się najlepszą drużyną z drugich miejsc. Po dwóch zwycięstwach, nad Czechami i Danią, w ostatnim meczu fazy grupowej mogli sobie pozwolić nawet na minimalną porażkę, która i tak dawała im awans.

Reprezentacja opiera się na grze: Maksa Meyera z Schalke 04 Gelsekirchen, Maximiliana Arnolda z VfL Wolfsburg czy Serge'a Gnabry'ego z Werderu Brema, który od lipca zostanie piłkarzem Bayernu Monachium. Cała trójka zaliczyła już debiut w dorosłej kadrze naszych zachodnich sąsiadów.

- Szanse oceniam na 50 na 50 - podkreślił Stefan Kuntz, selekcjoner reprezentacji Niemiec na konferencji prasowej.

Niemcy tylko raz wygrali Euro U-21. Było to w 2009 roku, kiedy w finale pokonali... Anglię.



Paweł Pieprzyca