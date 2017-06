Euro U-21. Czechy - Włochy. Laviczka: Będziemy walczyć

- Czeka nas ciężka przeprawa z przeciwnikiem o podobnej jakości, jaką prezentowali Niemcy. Będziemy walczyć - powiedział trener czeskiej młodzieżówki piłkarskiej Vitezslav Laviczka. Jego drużyna w środę zagra w Tychach z Włochami w swoim drugim meczu mistrzostw Europy U-21.

Zdjęcie Vitezslav Laviczka /Andrzej Grygiel /PAP

Wszystkie bilety na to spotkanie zostały do wtorku sprzedane. W drugim czwartkowym meczu grupy C Niemcy zmierzą się w Krakowie z Duńczykami.

Reklama

Czesi zaczęli turniej od porażki w Tychach z Niemcami 0-2, Włosi w Krakowie pokonali Danię 2-0.

- W środę rano analizowaliśmy grę Włochów. Pokazywałem moim zawodnikom mocne i słabe strony tego rywala. Rozmawialiśmy o grze Włochów w defensywie. Czeka nas ciężka przeprawa z przeciwnikiem o podobnej jakości, jaką prezentowali Niemcy. Będziemy walczyć - zadeklarował selekcjoner Czechów.

Komplementował agresywną grę obronną zespołu Italii.

- Mają też w składzie indywidualności, a wygrana w pierwszym spotkaniu musiała im dodać pewności siebie - zaznaczył Laviczka.

Czeski obrońca Stefan Simic przyznał, że wraz z kolegami przeżywał porażkę z Niemcami tylko bezpośrednio po tym meczu.

- Teraz już skupiliśmy się na kolejnym spotkaniu. W tym turnieju wszystkie zespoły są dobre, nasz również. Wierzymy, że pozostałe dwa spotkania wygramy i awansujemy do półfinału. To dla nas bardzo ważne - powiedział.

Podczas meczu w Niemcami na trybunach tyskiego stadionu dominowali czescy kibice.

- Czuliśmy się jak w domu i myślę, że w środę będzie tak samo. Wsparcie naszych kibiców dodało nam dodatkowej energii. Włosi zaczęli zawody od wygranej, my od porażki, ale jesteśmy gotowi do walki z nimi i myślę, że zagramy lepszy mecz niż z Niemcami - dodał Simic.

Początek meczu w Tychach o godz. 18.00, a w Krakowie o 20.45.