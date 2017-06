Euro U-21. Czechy - Dania 2-4. Zohore: Faworyci? Dla mnie Hiszpanie i Włosi

Młodzieżowa reprezentacja Dani w świetnym stylu pożegnała się z mistrzostwami Europy do lat 21. W swoim ostatnim spotkaniu w grupie C Skandynawowie rozbili Czechów 4-2. Bohaterem meczu w Tychach był wysoki czarnoskóry napastnik Kenneth Zohore, którego wujkiem jest słynny Didier Drogba.

Po każdym meczu młodzieżowego Euro, organizująca turniej w Polsce UEFA wybiera "the man of the match". Dla obserwatorów wczorajszego spotkania Dania - Czechy wydawało się naturalne, że zostanie nim Zohore. Strzelił dwa gole, a przy dwóch kolejnych asystował. Tymczasem UEFA, ku osłupieniu wielu, piłkarzem meczu wybrała kolegę Zohore - Lucasa Andersena.



To nie pierwszy taki dziwny wypadek. We wcześniejszym meczu w grupie C pomiędzy Czechami a Włochami w środę, który nasi południowi sąsiedzi wygrali 3-1, UEFA "the man of the match" wybrała Tomasza Souczka. Wielu w tym momencie dowiedziało się, że taki piłkarz biegał po murawie...

- Nie dbam o to kogo wybrano zawodnikiem meczu. Dla mnie najważniejsze jest to, że zagrałem dobre spotkanie, dwa razy trafiłem do siatki rywala, dwa razy asystowałem. To się dla mnie liczy - mówi Interii Zohore, który na co dzień występuje w Cardiff City, gdzie należy do najlepszych zawodników.



Duńczycy turniej skończyli z trzema punktami na koncie. Dzięki efektownej wygranej z Czechami 4-2 zajęli trzecie miejsce w grupie C. - Na pewno ostateczny wynik, to, że nie awansowaliśmy dalej, jest rozczarowaniem. Przynajmniej jednak na koniec zostawiliśmy po sobie dobre wrażenie. Kto jest faworytem w dalszej fazie turnieju? Dla mnie to Hiszpanie i Włosi - podkreśla Zohore.



Jego wujkiem jest słynny Didier Drogba, jeden z najlepszych piłkarzy z Afryki w historii, snajper Wybrzeża Kości Słoniowej i przez lata Chelsea. Ojciec Zohore jest kuzynem słynnego zawodnika.



- Minęło już parę lat, kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem. Oglądam jednak jego mecze z przeszłości, z okresu, kiedy grał w Chelsea. Dużo się można od niego nauczyć. To typ zawodnika, na którym chcę się wzorować - mówi Zohore, który być może w przyszłości też będzie występował w reprezentacji WKS.



- To się rozstrzygnie w przyszłości. Ja na razie koncentruję się na grze w Cardiff - podkreśla zawodnik.



Michał Zichlarz, Tychy