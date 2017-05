Euro U-21 bez Milika i Zielińskiego. Zbigniew Boniek skomentował decyzję Napoli

Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie zagrają na mistrzostwach Europy U-21, które 16 czerwca rozpoczną się w Polsce. Napoli nie wyraziło zgody na występy swoich zawodników w tym turnieju. - Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem - skomentował prezes PZPN Zbigniew Boniek na łamach "Przeglądu Sportowego".

Zdjęcie Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński nie pomogą "młodzieżówce" na Euro U-21 /AFP

Selekcjoner "młodzieżówki" Marcin Dorna powołał Milika i Zielińskiego na Euro U-21. Nie spodobało się to Napoli. Włoski klub przysłał w czwartek do PZPN pismo, w którym nie wyraża zgody na występ Milika i Zielińskiego w mistrzostwach Europy. "Azzurri" mają do tego prawo, bo Euro U-21 nie jest rozgrywane w oficjalnym terminie FIFA. Napoli z tego skorzystało.



"Rozegraliśmy ponad 50 oficjalnych spotkań w tym sezonie, a przygotowania do nowego piłkarze rozpoczynają 30 czerwca" - napisał dyrektor sportowy klubu z Neapolu Cristiano Giuntoli.



"Przepisy dają Napoli prawo do takiej decyzji. My musimy się z tym pogodzić. Rozumiemy ich argumenty, choć nie musimy się z nimi do końca zgadzać" - stwierdził Boniek w "PS".



Euro U-21 rozpoczyna się 16 czerwca i potrwa do 30 czerwca. Polacy zagrają w grupie A ze Szwecją, Anglią i Słowacją.

