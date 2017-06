Euro U-21. Anglicy przywitani w Kielcach

Młodzieżowa reprezentacja Anglii zameldowała się w Kielcach, gdzie przeprowadziła dziś pierwszy trening przed MME U21. - Mamy tutaj świetne warunki do przygotowań - powiedział trener Anglików Adrian Boothroyd.

Zdjęcie Trening reprezentacji Anglii na stadionie w Kielcach /Piotr Polak /PAP

Kilkanaście minut przed pierwszym treningiem odbyło się uroczyste powitanie reprezentacji Anglii, która w stolicy regionu świętokrzyskiego ma swoją stałą bazę pobytową. - Od dzisiaj jesteście już naszą drużyną. Jesteśmy dumni, że możemy gościć reprezentację kraju, który jest kolebką piłki nożnej - powiedział podczas powitania prezydent Kielc Wojciech Lubawski.

Trening angielskiej reprezentacji na stadionie przy ulicy Kusocińskiego trwał około godziny. W pierwszych piętnastu minutach razem z piłkarzami ćwiczyły dzieci z kieleckich szkół. Po skończonych zajęciach Boothroyd stwierdził, że jego drużyna ma w Kielcach wszystko, co jest potrzebne do odpowiedniego przygotowania się do turnieju. - Mam tutaj świetne warunki, bardzo dobry hotel, ludzie są bardzo mili i przyjaźni. Wszystko nam się podoba, teraz czekamy już na rozpoczęcie rozgrywek - chwalił organizatorów.

Wszystkie trzy swoje spotkania grupy A Anglicy rozegrają w Kielcach: kolejno ze Szwecją (w piątek), Słowacją (19 czerwca) i 22 czerwca z Polską. "Trafiliśmy do bardzo trudnej grupy. Ale w pozostałych jest podobnie. Bardzo silna jest np. grupa C, z Niemcami, Danią, Włochami i Czechami. Ale to są finały mistrzostw Europy, słabych rywali tutaj nie ma" - podkreślił pomocnik Nathan Redmond.

- Mamy bardzo dobrą drużynę. Mam nadzieję, że pokażemy to podczas tego turnieju. Przeciwnicy są bardzo trudni, ale będziemy chcieli wygrać te mistrzostwa - nie ukrywał napastnik Tammy Abraham, zawodnik londyńskiej Chelsea.

Na zakończenie rozgrywek grupowych Wyspiarze zmierzą się z reprezentacją Polski. - Macie bardzo dobrą drużynę. Nie miałbym nic przeciwko temu, abyśmy razem z Polakami awansowali do półfinału - zapewnił Boothroyd.

Po skończonym treningu reprezentacja Anglii udała się pod pomnik Homo Homini, który upamiętnia ofiary ataków terrorystycznych na całym świecie. Zawodnicy i sztab trenerski złożyli tam wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. - To jest bardzo ważny gest dla nas. Terroryzm nie może być tolerowany w żadnym zakątku świata. To ważne, że ludzie z całego świata okazują szacunek dla ofiar ostatniego zamachu w Londynie. Wszyscy jesteśmy w tym trudnym momencie razem, wspieramy się i wspólnie walczymy z terroryzmem - powiedział James Ward-Prowse, pomocnik Southampton.

Zespół angielski na inaugurację mistrzostw zagra w piątek z reprezentacją Szwecji. Początek tego spotkania o godz. 18.