Euro U-21 2017. Vaclav Sverkosz: Wkrótce też będziemy mieli swojego Lewandowskiego

Uważnym obserwatorem mistrzostw Europy do lat 21 rozgrywanych na polskich stadionach jest Vaclav Sverkosz. Były reprezentant Czech był obecny na wszystkich meczach czeskiej młodzieżówki, która swoje mecze rozgrywała na Stadionie Miejskim w Tychach.

Zdjęcie Patrik Schick (z lewej) w meczu z Włochami podczas Euro U-21 /AFP

- Wiem, że u was jest duże rozczarowanie wynikami waszego zespołu, ale uważam, że nie powinniście być tacy krytyczni. Poziom młodzieżowego Euro jest wysoki, a wy macie w tej chwil silną pierwszą reprezentację - mówi Interii Sverkosz.

Nasi południowi sąsiedzi swoje mecze w mistrzostwach Europy do lat 21 rozgrywali w Tychach. Na Stadionie Miejskim w spotkaniach z Niemcami, Włochami i Danią dopingowało ich kilkanaście tysięcy fanów, w tym grupa kilku tysięcy kibiców z Czech, którzy potrafili stworzyć świetną atmosferę na trybunach.

Pod wrażeniem funkcjonalnego stadionu w Tychach, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa pierwszoligowy GKS, był też Sverkosz, który mecze oglądał w towarzystwie innego świetnego zawodnika ze swojego kraju Marka Jankulovskiego.

- Organizacja mistrzostw w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, a stadion w Tychach świetny pod każdym względem. Nasza młodzieżowa reprezentacja miała szczęście, że grała w tym miejscu. Szkoda tylko, że ani nam, ani wam nie udało się awansować do półfinałów - mówi Sverkosz.

Czesi do końca walczyli jednak o miejsce w czwórce. Słowakom do awansu zabrakło jednej bramki więcej. Byłego piłkarza Banika, Borussii MG czy Sochaux pytamy, jak to jest, że za południową granicą mogą walczyć z najlepszym, jak równy z równym, a u nas nie.

- Nie byłbym taki krytyczny. Nie uważam, że wasza młodzieżówka jest słabsza od naszej i że nie ma u was utalentowanych zawodników. Macie silną pierwszą reprezentację, z którą wszyscy muszą się liczyć, a w niej wielu dobrych piłkarzy z Robertem Lewandowskim na czele. Osobiście mam nadzieję, że my już wkrótce też będziemy mieli swojego "Lewego", a będzie nim Patrik Schick - podkreśla Sverkosz.

We wtorek odbędą się półfinałowe mecze - Niemcy zagrają z Anglikami w Tychach, a Włosi z Hiszpanami w Krakowie. Kto zdaniem byłego reprezentanta Czech jest faworytem decydujących meczów w młodzieżowym Euro? - Zdecydowanie stawiałbym na reprezentację Hiszpanii, która w swoim składzie ma najwięcej indywidualności, jakości oraz umiejętności - zaznacza były świetny napastnik.