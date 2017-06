Euro U-21 2017. Stefan Kuntz: My mamy jeszcze coś do zrobienia

Selekcjoner piłkarzy Niemiec do lat 21 Stefan Kuntz jest dumny ze swoich podopiecznych, że nie popadli w euforię po półfinale mistrzostw Europy, wygranym w rzutach karnych. "Wiedzą, że to jeszcze nie koniec" - powiedział przed finałem z Hiszpanią w Krakowie.

Zdjęcie Trener młodzieżowej reprezentacji Niemiec Stefan Kuntz /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Spotkanie o trofeum rozpocznie się w piątek o godzinie 20.45 na stadionie Cracovii.

"Po półfinałowym meczu z Anglią czuliśmy się wspaniale. Już w autokarze atmosfera była bardzo pozytywna, ale nie było euforii. Dla trenera to bardzo ważne, bo to pokazuje, że wszyscy wiedzą, że to jeszcze nie koniec" - powiedział Kuntz na konferencji prasowej.

Szkoleniowiec nie chciał jednoznacznie stwierdzić, kto jest faworytem finału.

"Pozwolę innym zdecydować. My mamy jeszcze coś do zrobienia" - uciął.

Z kolei napastnik Maximilian Philipp nie zgadza się z opinią, że zdecydowanymi faworytami są rywale.

"To będzie bardzo wyrównany mecz. Oczywiście szanujemy Hiszpanów, tak jak każdego przeciwnika. Oni mają kilku znakomitych piłkarzy, ale my też, takich jak choćby Max Meyer czy Davie Selke. Poza tym mamy świetną atmosferę w drużynie" - podkreślił.

Kuntz cieszy się, że jego zespół mógł rywalizować z najlepszymi - Włochami, Anglią, a teraz Hiszpanią.

"Będziemy grać tak samo jak poprzednio, trzymać się naszej filozofii, ale też dopasujemy się do naszych przeciwników. Od samego początku mówiliśmy, że chcemy mierzyć się z najlepszymi. To wspaniałe wyzwanie" - powiedział.

Szkoleniowiec stwierdził również, że radość z gola jednego z podopiecznych świetnie zastępuje mu emocje, które przeżywał jako piłkarz, gdy sam trafiał do siatki.

"Gdy zakończyłem karierę, przez rok nie byłem w ogóle związany z futbolem. Siedziałem w domu, patrzyłem jak żona ładuje naczynia do zmywarki i zacząłem jej doradzać, jak ma to robić... Powiedziała mi, że muszę sobie znaleźć coś, co zastąpi mi emocje związane ze strzelaniem goli. Tak zaczęła się moja kariera trenerska" - wspominał.

Niemcy zagrają w piątek o swój drugi tytuł w tych rozgrywkach. Z kolei Hiszpania triumfowała dotychczas cztery razy. Jeśli wygra w Krakowie, wyrówna rekord Włochów.