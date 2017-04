Euro U-21 2017. Reprezentacja Polski będzie się przygotowywać w Arłamowie

Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 idzie w ślady reprezentacji Adama Nawałki. Podobnie jak pierwsza reprezentacja przed Euro 2016, młodzieżówka będzie się przygotowywać w Arłamowie do czerwcowych mistrzostw Europy w naszym kraju.

Zdjęcie Trener Marcin Dorna /Jakub Orzechowski /

Hotel Arłamów będzie bazą przygotowawczą reprezentacji Polski do lat 21. Drużyna młodzieżowa podąży utartym szlakiem. W Arłamowie reprezentacja będzie miała znakomite warunki do pracy i regeneracji.

Reklama

Malownicze krajobrazy, wygodne, komfortowo urządzone pokoje, a do tego stadnina koni, boiska do koszykówki, siatkówki i beach soccera, korty tenisowe, squash, strzelnica, w pełni wyposażona siłownia, ścianka wspinaczkowa, kilka basenów oraz imponująca strefa SPA z odnową biologiczną na najwyższym poziomie - to wszystko będzie do dyspozycji młodych Orłów.

"Biało-czerwoni" będę też mieli, co najważniejsze, świetnie przygotowane piłkarskie boisko treningowe, które zostało wybudowane specjalnie dla reprezentacji Polski przed mistrzostwami Europy we Francji.

Kadra Marcina Dorny miała już okazję gościć w Arłamowie przez dziesięć dni na przełomie sierpnia i września 2016 roku. Wszyscy byli zachwyceni warunkami. Po zgrupowaniu w Bieszczadach reprezentacja U-21 rozegrała w Lublinie kontrolny mecz z Węgrami, który zakończył się wynikiem 1-1.

Tegoroczne zgrupowanie w Arłamowie rozpocznie się 5 czerwca. Już dzień później zostanie zorganizowana otwarta sesja treningowa dla kibiców. "Biało-czerwoni" będą trenowali w Bieszczadach do 14 czerwca. Następnie podopieczni Marcina Dorny wyjadą do Lublina, gdzie rozegrają dwa pierwsze mecze turnieju UEFA EURO U21 Polska 2017.