Euro U-21 2017. Rashford nie zagra. Southgate tłumaczy

19-letni napastnik Marcus Rashford w błyskawicznym tempie stał się gwiazdą Manchesteru United i wdarł się do pierwszej reprezentacji Anglii. Selekcjoner Anglików Gareth Soutghate nie widzi sensu, by młody piłkarz miał wystąpić na mistrzostwach Europy do lat 21 w Polsce.

Wideo Southgate o grze Rashforda w reprezentacji młodzieżowej

Rashford został powołany do pierwszej reprezentacji Anglii na czerwcowy mecz eliminacji MŚ ze Szkocją oraz towarzyskie spotkanie z Francją. Nie znalazł się w kadrze młodzieżowej na ME w Polsce.

Reklama

- Gdybyśmy rozmawiali na jego temat w listopadzie czy grudniu, powiedziałbym, że dobrze by było, gdyby zagrał w mistrzostwach Europy do lat 21 - powiedział Southgate.

- Z biegiem sezonu Rashford stawał się integralną częścią składu Manchesteru United, jego gra dla pierwszej reprezentacji, zwłaszcza w marcu, także była doskonała. Nie tylko jeżeli chodzi o samą grę w meczach, ale także o postawę na treningach podczas obozów - kontynuował szkoleniowiec pierwszej drużyny Anglii.

- W maju był to już inny piłkarz. Mniej grał w młodzieżowce. Moglibyśmy mówić podobnie na temat Erica Diera (23-latek z Tottenhamu). Nie była to trudna decyzja, bo uznajemy go już za zawodnika seniorskiej kadry - podkreślił Southgate.

Szkoleniowiec zaznaczył, że w minionym sezonie Rashford wystąpił w ok. 60 meczach, a jest najmłodszym zawodnikiem pierwszej reprezentacji.

- Byłby chyba także najmłodszy w młodzieżówce. Powinno się go prowadzić ostrożnie - stwierdził Southgate.

WS