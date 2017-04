Euro U-21 2017. Puchar mistrzostw Europy w Polsce w rękach przedstawicieli miast-gospodarzy

W Gdyni odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli miast-gospodarzy tegorocznych piłkarskich mistrzostw Europy do lat 21 w Polsce. Turniej zostanie rozegrany w dniach 16-30 czerwca na sześciu stadionach w Gdyni, Bydgoszczy, Lublinie, Kielcach, Krakowie i Tychach.

Zdjęcie Arkadiusz Milik /Fot. Łukasz Szeląg /East News

- W czerwcu będziemy mieli jedną z fajniejszych imprez, jaką polska piłka może zorganizować - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek, świeżo wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA, który rozpoczął konferencję. - Zaletą takiej imprezy jest aspekt naszego państwa, naszej gościnności, serdeczności, sposobu życia oraz naszej umiejętności opiekowania się gośćmi. Jest także drugi aspekt, sportowy, aby w obu tych sektorach dobrze nam to wyszło - dodał sternik związku.

Gospodarz konferencji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podkreślił fakt wspólnoty. - Organizacja takiego wydarzenia to wielka sprawa. Sukces każdego z miast jest naszym wspólnym - zauważył.

O rosnącej skali turnieju U-21 wspomniał Janusz Kozioł, doradca prezydenta Krakowa ds. sportu. - Skala turnieju rośnie. Stadion Cracovii rzadko gościł rozgrywki międzynarodowe, więc otwiera się nowa możliwość - zaakcentował. - Bardzo ważną rolę w naszym turnieju odgrywają wolontariusze. Dla tych osób to świetna przygoda - dodał.

Na kilkutysięczną rzeszę kibiców spoza Polski liczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. - Spodziewamy się kibiców ze Szwecji i Słowacji. Pierwszych będzie 4 tysiące, drugich około tysiąca.

Na wielkie zainteresowanie ze strony naszych południowych sąsiadów zwrócił uwagę Andrzej Dziuba, prezydent Tychów: W naszym mieście wszystkie mecze rozegrają Czesi. Do granicy jest 60 km, więc czeka nas świetny turniej. Z wolnej sprzedaży 20% biletów zostało wykupionych właśnie przez czeskich kibiców - zdradził.

Potencjał w nowych technologiach, na potrzeby turnieju, dostrzegły władze Bydgoszczy. - Chcemy by jak najwięcej kibiców trafiło do naszego miasta i potem zostali w nim jak najdłużej. Przygotowujemy aplikację mobilną z najważniejszymi informacjami na temat turnieju - poinformował prezydent miasta Rafał Bruski.

Fani ze Szwecji będą mogli liczyć na szczególną gościnność także w Kielcach. - Jeżeli chodzi o kibiców ze Szwecji, przed każdym meczem będziemy organizować ich przemarsz - podkreślił wiceprezydent miasta Andrzej Sygut, ale wysłał dobrą wiadomość do wszystkich fanów. - Pamiętajmy, że w trakcie turnieju jeżeli masz bilet na mecz, komunikacja w mieście jest darmowa.

Kulminacyjnym momentem ceremonii było przekazanie przedstawicielom miast-gospodarzy pucharu UEFA Euro U-21.

Na koniec głos zabrał szef polskiej piłki Zbigniew Boniek. - Z wielkim zaciekawieniem słuchałem, co macie do powiedzenia. Fajną rzeczą jest to, że my nie tylko potrafimy się kłócić, ale przy projekcie sportowym hasło "łączy nas piłka" jest prawdziwe i wspaniałe. Chciałem wam za to bardzo serdecznie podziękować, bo robimy coś, co przyniesie sukces i będzie się podobało całej Polsce - zakończył prezes PZPN.