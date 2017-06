Euro 2017 U21. W Hiszpanii i Portugalii liczą na sukces swoich ekip

Już jutro w Kielcach, meczem Anglia - Szwecja, zaczynają się mistrzostwa Europy do lat 21. Hiszpańskie i portugalskie media spodziewają, że ich reprezentacje odniosą sukces. Przypominają o wysokiej wartości rynkowej swoich piłkarzy.

Zdjęcie Czy Marco Asensio z Realu uskrzydli Hiszpanów na Euro2017 U21? /AFP

Reporterzy "Radia Marca" uważają, że hiszpańska młodzieżówka jest głównym pretendentem do zdobycia tytułu. Rozgłośnia przewiduje, że gwiazdami turnieju mogą być Marco Asencio z Realu Madryt oraz Saul Niguez ze stołecznego Atletico, którzy kończący się sezon mogą uznać za udany.

Z kolei dziennik "Marca" wskazał, że naszpikowana gwiazdami ekipa Hiszpanii będzie najbardziej wartościową drużyną mistrzostw. Gazeta przypomniała, że wśród 14 najdroższych uczestników turnieju jest aż 12 zawodników ekipy trenera Alberta Celadesa. Stawce przewodzi Saul, wyceniany na 40 mln euro.

"W Polsce jesteśmy reprezentowani przez grupę prawdziwych piłkarskich +diamentów+. Dzięki temu turniejowi ich rynkowa wartość może jeszcze wzrosnąć" - napisała "Marca".

Tymczasem madrycki dziennik "As" przypomniał, że pozytywne nastawienie hiszpańskich piłkarzy zmąciła wiadomość o chorobie nowotworowej obrońcy Yeraya Alvareza, który we wtorek opuścił kadrę, by poddać się chemioterapii.

Także portugalskie media, widzące w swojej jedenastce faworyta MME, koncentrują się na informacji o chorobie defensora Athletic Bilbao. Przypominają, że z Yerayem solidaryzują się młodzi reprezentanci ich kraju oraz federacja, która przesłała hiszpańskiemu zawodnikowi słowa wsparcia.

Komentatorzy przypominają, że Portugalczycy Joao Cancelo, Diogo Jota i Ruben Semedo należą do grupy najwyżej wycenianych uczestników MME w Polsce. Ich wartość oscyluje pomiędzy 7 a 20 mln euro.

Media w Portugalii zaznaczają, że turniej młodzieżówek wywołuje wiele emocji wśród polskich kibiców. Odnotowują, że na treningach podopiecznych trenera Rui Jorge'a masowo pojawiają się miejscowi adepci piłki nożnej.

"Najwięcej sensacji wzbudza Renato Sanches, który przed rokiem w ćwierćfinałowym spotkaniu Euro 2016 we Francji strzelił gola Polakom" - przypomniała telewizja TVI.

Z kolei piłkarski serwis "Futebol 365" odnotował, że władze Inowrocławia, w którym swoją bazę mają Portugalczycy, przyjęły drużynę bardzo przychylnie, deklarując, że "trzymają za nią kciuki".

Dziennikarze odnotowali, że włodarze Inowrocławia są także przyjaźnie nastawieni do portugalskich kibiców, wierząc, że docenią oni ciepłe przyjęcie ze strony gospodarzy, a ich miasto - "pełne parków, spa i infrastruktury sprzyjającej zdrowiu" - przyciągnie rzesze turystów z Półwyspu Iberyjskiego.

Hiszpania i Portugalia to grupowi rywale. Z każdej z trzech grup do półfinałów awansują zwycięzcy, a stawkę uzupełni zespół z najlepszym bilansem spośród tych, które uplasują się na drugiej pozycji.

Z Lizbony - Marcin Zatyka