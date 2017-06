Euro 2017 U21. Polska - Anglia na żywo!

Reprezentacja Polski mierzy się w ostatnim meczu fazy grupowej z Anglią i wciąż ma szanse na awans do półfinału. Śledź przebieg meczu na żywo z Interią!

Zdjęcie Dawid Kownacki (z prawej) w meczu ze Szwecją /Fot. Wojciech Pacewicz /PAP

"Biało-czerwoni" muszą pokonać Anglików w Kielcach przynajmniej dwoma golami, a w drugim spotkaniu grupy A Szwecja musi zremisować ze Słowacją w Lublinie. Wtedy podopieczni Marcina Dorny awansują do półfinału.



- Nie jest to zadanie łatwe, ale zajmujemy się tym, co my mamy do zrobienia. Fakt, że musi być jeszcze jeden warunek spełniony, ale na ten warunek nie mamy wpływu. Zajmujemy się własną pracą, postawą na boisku. Jeżeli to spełnimy, to będziemy zadowoleni po tym meczu, a na to, co się stanie na drugim stadionie, będziemy czekać - mówił Dorna.



Selekcjoner Orłów dokonał dwóch zmian w wyjściowym składzie w porównaniu do spotkania ze Szwecją. Krzysztof Piątek zastąpił w ataku Mariusza Stępińskiego. Na pozycji defensywnego pomocnika zobaczymy Radosława Murawskiego, a na ławce rezerwowych usiadł Paweł Dawidowicz.

