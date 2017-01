Euro 2017 U21. Piotr Zieliński w gronie potencjalnych gwiazd

Piotr Zieliński znalazł się w gronie potencjalnych gwiazd ME do lat 21, które za pół roku odbędą się w Polsce. Zestawienie przygotowała oficjalna strona UEFA.

Zdjęcie Piotr Zieliński (z lewej), obok Igor Łasicki /AFP Euro 2017 U21 Euro U21 2017. Oto gwiazdy rywali Polaków

Kliknij i sprawdź terminarz ME U21 w Polsce



UEFA wybrała 12 piłkarzy, którzy są potencjalnymi gwiazdami przyszłorocznych ME do lat 21 w Polsce. Z drużyny "Biało-czerwonych" do tego miana aspiruje Piotr Zieliński.

Reklama

- Zbigniew Boniek jest wielkim fanem Zielińskiego, który jest jednym z największych talentów polskiego futbolu w ostatnich latach - czytamy na stronie UEFA.com. Serwis w skrócie przypomina karierę piłkarza Napoli, który już w wieku 16 lat trafił do Włoch, co miało duże znaczenie w jego rozwoju. To klasyczny rozgrywający, który ubiegłego lata stał się trzecim najdroższym polskim piłkarzem w historii - po Grzegorzu Krychowiaku i Arkadiuszu Miliku (Zieliński przeniósł się do Napoli za 14 mln euro).



Zieliński ma na koncie już 23 mecze w kadrze. Wystąpił na Euro we Francji, ale tylko przez 45 minut spotkania z Ukrainą. Tamten mecz mu nie wyszedł, ale po francuskim turnieju na stałe wskoczył do wyjściowej jedenastki reprezentacji Polski.



Na początku roku Zieliński rozegrał już 100. mecz na włoskich boiskach. To imponujący dorobek, biorąc pod uwagę fakt, że ma niecałe 23 lata. Wciąż się rozwija, a w dodatku strzela coraz więcej goli. W tym sezonie ta sztuka udała mu się już trzy razy.



UEFA.com wybrała Zielińskiego do grona potencjalnych gwiazd turnieju, choć jeszcze nie wiadomo, czy piłkarz pomoże młodzieżówce. Priorytetem jest bowiem pierwsza reprezentacja, a "Biało-czerwoni" jeszcze w czerwcu będą bić się z Rumunią w el. do MŚ w Rosji. Prawdopodobnie po tym spotkaniu selekcjoner Adam Nawałka udostępni młodszych graczy zespołowi Marcina Dorny, choć nie jest to już przesądzone. Wśród nich, poza Zielińskim, są m.in. Arkadiusz Milik, Karol Linetty czy Bartosz Kapustka.