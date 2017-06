Euro 2017 U21. Pavel Hapal wściekły na mecz Niemców z Włochami

- To, co pokazali Niemcy i Włosi to hańba – mówił trener reprezentacji Słowacji U21 Pavel Hapal. W piątek Niemcy przegrali z Włochami 0-1, dzięki czemu obie drużyny awansowały do półfinału, eliminując z niego kadrę Słowacji.





Zdjęcie Pavel Hapal /Piotr Polak /PAP

Wyniki dwóch ostatnich meczów grupy C były kluczowe, jeśli chodzi o ewentualny awans Słowacji do półfinału z drugiego miejsca. Znaczenie miało spotkanie Danii z Czechami oraz Niemiec z Włochami.

W momencie kiedy Duńczycy prowadzili 3-2, Włochom wystarczył wynik 1-0, żeby awansować. Przy takim scenariuszu do półfinału dostali się też Niemcy, którzy wyszli z grupy z drugiego miejsca, jednocześnie unikając w kolejnej fazie starcia z mocną Hiszpanią. To zaprzepaściło szanse na awans Słowaków, którzy także walczyli o półfinał z drugiego miejsca w tabeli.

Na turnieju mistrzostw Europy U21 do półfinału awansowali zwycięzcy grup oraz drużyna z drugiego miejsca w grupie z najlepszym wynikiem.

- Jestem bardzo zawiedziony. To, co pokazali Niemcy i Włosi to hańba. Granie na 1-0 nie ma nic wspólnego z fair play - mówił oburzony wynikiem trener Słowaków Pavel Hapal.

Szkoleniowiec ze łzami w oczach komentował odpadnięcie drużyny z turnieju. - To nie jest już piłka nożna - mówił.

Hapal zapowiedział, że jeśli w finale zagrają inne drużyny niż Anglia i Hiszpania, to nawet nie będzie go oglądał.

W półfinale Włosi zmierzą się z Hiszpanią, a Niemcy z Anglikami.

AK