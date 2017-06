Euro 2017 U21. Czesi dotarli do Polski, cieszą się z gry w Tychach

Reprezentacja Czech dotarła już do Polski na Euro 2017 U-21. Czesi nie należą do faworytów turnieju, a nawet swojej grupy, ale mają świetnie zorganizowaną pracę z młodzieżą i stać ich na sprawienie niespodzianki.

Zdjęcie Obrońca Czechów i FK Kopenhaga Michael Lueftner. /INTERIA.PL

Czesi trafili do silnej grupy z Danią, Niemcami i Włochami.

- To dla nas najważniejszy turniej, w jakim mieliśmy okazję grać, więc nic dziwnego, że rodzi się w nas nerwowość - nie kryje obrońca Czechów Michael Lueftner.

Lueftner będzie mógł oswoić się z twardym, duńskim stylem gry i przyda mu się to na co dzień, w związku z tym, że właśnie został sprzedany ze Slavii Praga do FC Kopenhaga za 1,5 mln euro.

Czesi cieszą się z faktu, że wszystkie swoje mecze grupowe zagrają w Tychach.

- To miasto leży bardzo blisko naszej granicy, więc liczymy na mocne wsparcie naszych fanów. Tylko z mojej rodziny na mecze wybiera się 20 osób - dodaje Lueftner.

Nasi południowi sąsiedzi w niedzielę o godz. 18 zainaugurują występy na ME spotkaniem z Niemcami, którzy są wymieniani w gronie dwóch-trzech faworytów do zdobycia młodzieżowego mistrzostwa Europy.

- Nie będzie to z pewnością łatwe spotkanie, ale nie poddamy się przed pierwszym gwizdkiem - deklaruje kapitan Czechów Michal Travnik z FK Jablonec.