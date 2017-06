Euro 2017 U-21. Słowacja - Szwecja na żywo

Słowacja gra w Lublinie ze Szwecją w meczu grupy A Euro U-21. Wynik tego spotkania jest ważny dla reprezentacji Polski. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Słowacy przegrali z Anglią, ale nadal mają szansę na półfinał Euro U-21 /Fot. Piotr Polak /PAP

Przed ostatnią serią spotkań sytuacja w tabeli grupy A wygląda następująco. Na prowadzeniu sa Anglicy z dorobkiem 4 punktów. Drugie miejsce zajmują Słowacy (3 pkt), a trzecie obrońcy tytułu Szwedzi (2 pkt). Tabelę zamykają Polacy (1 pkt). Każda z tych drużyn ma szansę na awans do półfinału. "Biało-czerwoni" znajdą się w najlepszej czwórce Euro, jeśli w Kielcach wygrają z Anglią różnicą dwóch goli, a Słowacy zremisują ze Szwedami.



- Z Anglią przegraliśmy 1-2, choć na przerwę schodziliśmy prowadząc 1-0. To spotkanie miało podobny scenariusz do naszego meczu z Polakami, tylko że wtedy prowadzili Polacy, a my okazaliśmy się zwycięzcami. Wygrywając w poniedziałek z Anglią zapewnilibyśmy sobie awans, ale tak się nie stało i teraz sami musimy wygrać ze Szwecją i jeszcze patrzeć na wynik meczu Anglia - Polska - powiedział mówił piłkarz Cracovii i młodzieżowej reprezentacji Słowacji Tomasz Vestenicky.

Reklama

Nasi południowi sąsiedzi rozpoczęli spotkanie z animuszem i już w 5. minucie sprawili radość swoim kibicom. Robert Mazan idealnie dośrodkował z lewego skrzydła na dalszy słupek. Martin Chrien wygrał pojedynek ze szwedzkim obrońcą i celną "główką" pokonał Antona Cajtofta.

Słowacja - Szwecja 1-0 trwa I połowa

Bramka: 1-0 Martin Chrien (5)



Zobacz relację na żywo z meczu Polska - Anglia!

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych