Euro 2017. Niemcy - Dania na żywo

Niemcy grają z Danią w drugiej kolejce grupy C Euro 2017. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Niemcy w pierwszym meczu pokonali Czechów /AFP

W pierwszym spotkaniu Niemcy pokonali Czechów 2-0, a Duńczycy w takich samych rozmiarach przegrali z Włochami.

Reklama

Co było zaskakujące, do Krakowa za swoją reprezentacją nie zjechały tłumy Niemców, choć ich ekipa jest jednym dwóch-trzech głównych faworytów do wygrania turnieju. Na stadionie Cracovii bardziej widoczna była grupa kilkudziesięciu Duńczyków.



W pierwszym meczu tej grupy Czesi w Tychach pokonali Włochów, więc jeśli dziś Niemcy zwyciężą, będą blisko awansu. Z kolei porażka eliminuje Duńczyków z Euro 2017.

Duńczycy zaczęli jednak bez kompleksów. Nie minęła minuta, a już byli w polu karnym Niemców, ale oddali niecelny strzał.

Szybko próbowali odpowiedzieć Niemcy, ale piłka także minęła słupek.



Jeszcze bliżej Niemcy byli w 11. minucie, ale uderzenie znów było niecelne.

Od tej pory przeważali Niemcy - częściej posiadali piłkę, atakowali, ale nie potrafili trafić w bramkę.



W 30. minucie dobrą okazję w końcu mieli Duńczycy, ale sędzia przerwał ją, gdy dopatrzył się faulu na jednym z zawodników niemieckich.

Najbliżej był jednak Andrew Hjulsager. W 31. minucie Duńczyk wpadł w pole karne, uderzył po długim rogu, ale bramkarz był dobrze ustawiony.



Mecz nabrał rumieńców. W 35. minucie dośrodkowanie zmierzające do duńskiej bramki niemal z linii wybił jeden z obrońców.

Do końca I części nie działu się już nic ciekawego i drużyny zeszły do szatni przy stanie 0-0.



Ale w 53. minucie już prowadzili Niemcy. Davie Salke otrzymał piłkę przed polem karnym, zauważył wysuniętego bramkarza Duńczyków i pięknym technicznym uderzeniem skierował piłkę do siatki.

Później Duńczycy całkowicie zagapili się przy rzucie rożnym, zostawiając bez krycia Marca-Olicvera Kempfa do tego stopnia, że ten spokojnie nogą skierował piłkę do siatki, będąc zaledwie siedem metrów od bramki!







Niemcy - Dania 2-0 (0-0) Trwa II połowa

Bramki:

1-0 Davie Selke (53.), 2-0 Kempf (73.).