Euro 2017. Mecz Słowacja - Anglia 1-2

Słowacja w Kielcach przegrała z Anglią 1-2. To świetny wynik dla reprezentacji Polski, która o godz. 20.45 zmierzy się ze Szwedami.

Słowacy bardzo dobrze zaczęli turniej, bo pokonali Polaków (2-1).

Na zwycięstwo zęby ostrzyli sobie także Anglicy, ale musieli zadowolić się remisem ze Szwecją (0-0). Co więcej, byli blisko porażki, ale Szwedzi zmarnowali rzut karny.



Sytuacja w tabeli jednak mocno się zmieniła, bo choć Anglicy przegrywała ze Słowacją, to zdołała pokonać ją 2-1.



To bardzo dobry wynik dla Polski, bo oznacza, że Polacy ciągle są w grze o wyjście z grupy. Warunkiem jest jednak pokonanie Szwedów. Wówczas przed ostatnią kolejką awans będzie sprawą otwartą.



Od początku meczu Słowacja - Anglia gra toczyła się w środku pola, ale żadna drużyna nie stworzyła dogodnej sytuacji.

W 10. minucie na uderzenie z dystansu zdecydował się jeden z Anglików, ale szybko pożałował swojej decyzji - piłka poszybowała daleko od bramki.

Za moment Anglicy znów spróbowali, ale sędzia słusznie odgwizdał pozycję spaloną.



Później do gry wzięli się Słowacy i szybko dopięli swego.

W 23. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego w powietrzu powykręcał się Martin Chrien i strzałem głową skierował piłkę do siatki!

Anglicy próbowali odrobić straty, ale nie mieli pomysłu na sforsowanie słowackiej obrony.



W 42. minucie dobrą okazję do dośrodkowania miał Swift, ale piłka wylądowała w rękach słowackiego bramkarza.

W odpowiedzi Mihalik huknął zza pola karnego, ale Pickford nie dał się zaskoczyć.



W doliczonym czasie I połowy James Ward-Prowse uderzył z rzutu wolnego, ale Adrián Chovan przeniósł piłkę nad poprzeczkę.

Druga część zaczęła się od ataku pozycyjnego Anglików, ale Słowacy nie mieli problemów z obroną.



Ale w 50. minucie było 1-1. Alfie Mawson strzałem z bliska próbował pokonać Chovana. Pierwszy strzał bramkarz Słowaków zdołał odbić, ale przy drugim nie miał szans.

Anglicy poszli za ciosem i 11 minut później już prowadzili. Redmond otrzymał piłkę, złamał do środki i huknął w kierunku bramki. Piłka jeszcze odbiła się od jednego ze Słowaków i Chovan nie miał szans jej sięgnąć.



Słowacy szybko przeprowadzili trzy zmiany, ale nie przyniosło to efektów.

Po dwóch meczach Anglicy mają cztery punkty, Słowacy trzy.

Słowacja - Anglia 1-2 (1-0)

Bramka: Martin Chrien (23. strzał głową) - Alfie Mawson (50.), Redmond (61.).